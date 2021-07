Álvaro Torres (remo) será el primer peruano en competir en Tokio 2020 | Fuente: Instagram

Perú comenzará su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 teniendo al remador Álvaro Torres como su primer representante, quien acude por primera vez al principal evento deportivo del mundo.

Álvaro Torres logró su clasificación a Tokio 2020 en marzo de este año tras alcanzar el quinto lugar del Preolímpico realiza en Brasil. Ahora, abrirá el camino de la delegación nacional desde este jueves (6:40 p.m. hora peruana).

“El primer día que llegamos a Tokio, remamos y hubo mucho viento, ahora está mejor. Espero que mejore y si no tendré que adaptarme”, contó el remador en declaraciones al Comité Olímpico Peruano.

El tema climatológico será uno de los factores que tendrá que enfrentar en la capital japonesa. Además del fuerte calor, se aguardan tormentas.

“Dicen que habrá una tormenta, desde el viernes hasta el domingo que justo son los días de competencia, pero estamos preparado para todos y estas condiciones”, dijo.





¿Cuándo compite Álvaro Torres en Tokio 2020?

Álvaro Torres inicia su participación en los Juegos Olímpicos desde el jueves 22 de julio a las 6:40 p.m del horario peruano. En la modalidad Skiff está ubicado en el heat 2 y partirá en el carril 6. Sus rivales son Parry Jordan de Nueva Zelanda, Stefanos Ntouskos de Grecia, Jorge Vásquez de República Dominicana, Riilio Rii de Vanuatu y Quentin Antognelli de Mónaco.

“Me he preparado en aguas movidas, entonces eso me da confianza porque soy otro en el bote. Siempre me costó remar en agua movida, pero ahora me es más fácil por la práctica. Eso me da confianza para aplicar lo entrenado en la competencia”, señaló.

“Físicamente me encuentro en mi mejor momento, vengo preparándome cerca de 2 años muy intensos al 100% para este instante. Emocionalmente es una experiencia increíble que la busqué hace mucho tiempo”, finalizó Álvaro Torres.

