Luis Scola se despidió del equipo argentino en Tokio 2020. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ARIS MESSINIS

Se fue con palmas de sus compañeros y rivales. Este martes 3 de agosto de 2021 será recordado como la fecha en la que se dio el último partido de Luis Scola con el equipo argentino de básquet. Fue en la derrota albiceleste frente a Australia en Tokio 2020 (cuartos de final).

En los últimos segundos del partido por los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Luis Scola fue sustituido y recibió una ovación de parte del cuadro de Argentina y también de su rival australiano. Las imágenes se volvieron viral en tierras argentinas.

Con lágrimas en sus ojos, Scola disputó su último cotejo con el conjunto argentino. "Traté de mantener la compostura", fue lo que sostuvo el atleta luego de la caída en el Saitama Arena.

Scola se despide de Argentina en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Así fue la ovación que recibió Luis Scola de parte de Argentina y Australia. | Fuente: Marca Claro

"Los años pasan para todos y es hora que vengan nuevos nombres nuevas caras y otros escriban sus páginas en la historia", explicó Scola tras el partido, en el que recibió una ovación de varios minutos de compañeros, rivales, árbitros, periodistas y todos los presentes en el Saitama Super Arena cuando se retiró al banquillo.



Preguntado tras el partido acerca de la coincidencia de su retirada con la selección argentina y la de Pau Gasol y Marc Gasol con la selección española, el pívot argentino bromeó.



"Mal timing, un golpe bajo para toda la gente que siguió basket hace mucho tiempo, pero es así", señaló Luis Scola en zona mixta.



En la rueda de prensa oficial posterior al partido, el interior de Floresta (Buenos Aires, Argentina) no desveló si además de la selección dejará de jugar al baloncesto de forma profesional, aunque admitió que no se ve "con la energía" para jugar como le gustaría.



"Vine a este torneo con la idea de que no, quería hacer un buen torneo. No creo que tenga la energía para jugar como me gustaría jugar. Es una cuestión de tiempo, hoy no me siento con capacidad de contestar esto, pero no me siento para jugar. Es algo natural, tengo 41", manifestó.



