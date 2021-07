Richarlison en Tokio 2020. | Fuente: AFP

El atacante de la Selección de Brasil, Richarlison, confesó que fue su compatriota Neymar quien lo convenció de llevar la camiseta número 10 de "La Canarinha", la misma con la que anotó los cinco goles que hasta el momento lo sitúan como el máximo goleador de la competición en estos Juegos Olímpicos de Tokio.



En una entrevista publicada en el portal web de FIFA, el futbolista del Everton confesó que, cuando recibió la llamada del seleccionador olímpico, André Jardine, tenía a su lado a Neymar, quien le sugirió que pidiera la mítica 10 que han llevado jugadores como Pelé, Ronaldinho y el propio astro del PSG en lugar de su habitual número 7.



Quiero ver si eres capaz de soportar la carga de ser el 10", le dijo Neymar, mientras estaban con Brasil en la disputa de la Copa América.



"Me ha contado (Neymar) muchas veces la euforia de ganar el oro olímpico en Río y desea con todas sus fuerzas que Brasil vuelva a colgarse el oro en Tokio", expresó Richarlison de Andrade, quien estuvo presente en la derrota sufrida ante Argentina en el Maracaná por la final de la Copa América. el pasado 11 de julio.



Sobre la marca de Romario, que actualmente es el máximo anotador brasileño en las citas olímpicas con siete dianas conseguidas en Seúl 1988, el nacido en Nova Venécia (Espírito Santo) señaló que para él lo más importante es conseguir el oro junto a sus compañeros, aunque lograr también esa gesta de ser el mayor artillero en la historia de la selección olímpica le haría "el doble de feliz".

Richarlison se hará un tatuaje

El también exjugador del Watford afirmó que adora el fútbol y la camiseta verdeamarela por lo que no tuvo problema en renunciar a sus vacaciones y a estar con su familia. "Fui a verlos tras la Copa América, pero no fueron ni dos días. Encima no pude estar con mi madre, porque tenía COVID, la vi como a 30 metros de distancia y nos comunicábamos por señas, pero llevar esta camiseta, marcar goles aquí y hacer sentir orgullosa a mi familia lo compensa todo", concretó.



En cuanto a Egipto, el rival que tendrán este sábado en el Estadio de Saitama por los cuartos de final del torneo, Richarlison sostuvo que será un duelo complicado ya que los egipcios vencieron a Brasil por 2-1 en un partido de preparación para estos JJOO y, además, "consiguieron superar un grupo muy difícil" en el que derrotaron a Australia y empataron con España, resultados que los clasificaron para esta fase.



Respecto a lo que significaría ganar el oro olímpico, el mediocampista de 24 años aseguró que hacer historia representaría mucho para él y que habría que conmemorar el momento. "Nunca me he planteado hacerme un tatuaje, pero si Brasil gana la medalla de oro, me haré uno seguro", finalizó.





NUESTRO PODCAST

¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.