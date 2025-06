Alianza Lima oficializó la renovación de Facundo Morando como entrenador de vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima aseguró a una de las piezas claves que tuvo en la obtención del bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley. El club blanquiazul oficializó la renovación de Facundo Morando como su entrenador.

Mediante sus redes sociales, el elenco victoriano informó la extensión de contrato. “Facu se queda en casa”, publicó Alianza Lima. El entrenador argentino llegó en reemplazo del brasileño Paulo Milagres, asumió la dirección técnica blanquiazul en la recta final del torneo y logró repetir el plato de campeón en la Liga Nacional.

De esta manera, el DT dirigirá al cuadro aliancista en el Mundial de Clubes de vóley, que por primera vez disputará un club peruano.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Facundo Morando dirigirá a Alianza Lima en el Mundial de Clubes y la próxima Liga Peruana de Vóley.Fuente: Alianza Lima

Cenaida Uribe destacó a Facundo Morando

Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, ya había confirmado la renovación de Morando, pero recién este viernes se hizo oficial la renovación.

"Facundo (Morando) definitivamente se queda. Hace un mes que conversamos con él y ha decidido que se quedaba. No solamente porque es Perú, es Alianza... él me ha dicho que no tenemos nada que envidiar a un equipo europeo, tenemos todo. Tenemos el mejor espacio, tenemos el mejor médico, tenemos preparador físico, tenemos fisioterapista", indicó en un primer momento.

"Me dijo algo importante: 'tú has jugado vóley, y nunca me ha tocado un directivo que haya jugado o entienda el momento de las jugadoras'. A mí no me vas a ver perder un partido e ir a p*** a las jugadoras. No se me ocurre. También me dice: 'en España tenía un dirigente que le decía que cuando estaba en el colegio jugaba vóley, yo sé'. Yo entiendo esa parte de las chicas, de no cargarlas mucho, no estresarlas más, que no se hable mucho de la final", finalizó.