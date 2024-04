Cazaubón y Etulain entre colíderes del Diners Club Perú Open

El mexicano Rodolfo Cazaubón y el argentino Julián Etulain son parte de un grupo de cuatro jugadores que iniciaron el Diners Club Perú Open con tarjetas de 6-bajo par 66 para compartir el liderato. Los otros colíderes del cuarto evento del Swing Latino del PGA TOUR America son los estadounidenses Chris Korte y Evan Brown. Los hombres en punta emergieron de la mitad del field que jugó el campo de Los Inkas Golf Club la mañana de este jueves.

A solo un golpe de los punteros, los mexicanos Jorge Villar y Luis Gerardo Garza, son parte de un grupo de nueve jugadores que hicieron 5-bajo par 67 para terminar el día empatados en el quinto puesto. Entre los otros que hicieron 67, el estadounidense Chris Crawford sobresalió al anotar un hoyo en uno en el par-3 del hoyo 4. Los otros 67s fueron de sus compatriotas Matt Ryan, Reid Davenport, Derek Hitchner, Sam Anderson, Wilson Andress y Travis Trace.

“Hace dos meses no quería saber absolutamente nada de este juego”, dijo Cazaubón, quien se perdió los primeros tres torneos de la temporada del PGA TOUR Americas durante un proceso de reevaluación de su carrera en el golf.

El tiempo en pausa y su venida Lima, en donde en 2015 ganó este torneo dentro de su magnífica campaña como Jugador del Año del PGA TOUR Latinoamérica, le hizo reavivar su deseo por seguir jugando. “La semana pasada estaba demasiado emocionado de que iba a tener la chance de jugar aquí en Lima. Fue un cambio muy drástico y ya estando aquí aprovechar la oportunidad. Hoy la verdad es que disfruté mucho de estar en un campo de golf”, dijo.

Saliendo por el tee del 10 a las 7:05 a.m., el jugador originario de Tampico, México hizo su único bogey del día en el 14 para ponerse 1-sobre par. En adelante, todo salió bien. Encadenó cuatro birdies en fila entre el 15 y el 18, y por la vuelta del 1 hizo tres birdies más al 2, 4 y 6.

“Yo creo que hubo de todo. Estoy muy sorprendido por lo bien que jugué los pares-3. Hice tres birdies y aquí los pares-3 son muy complicados. Siento que si hubiese mejorado un poquito en los pares-5, a lo mejor lo ronda habría sido más baja, los jugué en par de campo los pares 5. Pero en general muy contento, le pegué muy bien a la bola de salida y las rodé muy bien”, manifestó.

Etulain, otro excampeón que ganó el torneo dentro del PGA TOUR Latinoamérica en años consecutivos en 2013 y 2014, siguió su único bogey, en su segundo hoyo del día, con birdies en los hoyos 12, 14, 16, 1, 4, 6 y 8.

“Este es un lugar que me trae muy buenos recuerdos. De hecho, volví a trabajar con el caddie con el que gané”, dijo el jugador de 35 años. “(Los Inkas) son de esas canchas que por ahí se te acomodan un poquito más al ojo y donde te sentís un poquito más cómodo”, añadió.

De octavo en el ranking de la Fortinet Cup, con un tercer lugar en solitario en el Bupa Championship que abrió la temporada, Etulain asegura que su buen juego obedece en gran parte al momento que vive en lo personal.

“Los últimos dos años he formado un gran equipo de trabajo en el que todos queremos unirnos para volver al (PGA) TOUR. Creo que estoy muy contento conmigo mismo, muy contento con mi vida. Voy a ser padre nuevamente”, agregó el jugador que espera para el julio el nacimiento de su primer varón, Lorenzo.

En el empate por el quinto lugar, Crawford calificó como “muy aburrido” el primer hoyo en uno de la temporada del PGA TOUR Americas. “Pegué un muy buen tiro con el hierro-5, pero levanté mi tee y no vi nada. Creí que la pelota estaba en green, pero no se veía. Además, ni mis compañeros de grupo ni los caddies dijeron nada. Al llegar al green fui hacia el bunker de atrás y no estaba, pero Gunn (Yang, con quien jugaba) me dijo que estaba en el hoyo, así fue, como nada”, contó sobre el 1 que logró pegando desde 207 yardas.

Pese a una ronda de 2-sobre par 74 que lo dejó algo rezagado, el canadiense Jimmy Jones se quedó con el buen sabor de 2 que hizo en el par-5 de hoyo 16 sobre el final de su ronda. “El 16 es un par-5 largo, así que es difícil llegarle en dos y mucho más ponerla en green con un hierro largo. Tenía 271 yardas y tuve unas palabras de motivación en el fairway de mi caddie y prometida. Me dijo: ‘enfoquémonos y peguemos un buen tiro’. Picó bien una primera vez y otra más y terminó en el hoyo”, dijo sobre el segundo tiro que pegó con la madera-3 para el segundo albatros de la temporada. El primero había sido logrado por el costarricense Paul Chaplet en la primera ronda del Totalplay Championship at Atlas Country Club en Guadalajara, México.

En el field de 141 jugadores de 18 países que iniciaron el torneo este jueves hay 31 latinos y los siguientes son aquellos actualmente ubicados entre los top 60 y empates: