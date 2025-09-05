Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

¡Vamos, ‘Puma’! Diego Elías clasificó a las semifinales del London Squash Classic 2025

Diego Elías es el actual número 2 del mundo del ranking PSA (squash)
Diego Elías es el actual número 2 del mundo del ranking PSA (squash) | Fuente: London Squash Classic
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Diego Elías, número 2 del mundo en su disciplina, enfrentará al galés Joel Makin, por el pase a la final del London Squash Classic 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El peruano Diego Elías logró su clasificación a las semifinales del London Squash Classic 2025, el certamen que se disputa en la capital del Reino Unido, al derrotar este viernes al egipcio Youseff Ibrahim.

Diego Elías, número 2 del ranking PSA, se hizo de la victoria con los parciales de 13-11 y 11-5 sobre Youseff Ibrahim (#10 PSA) en 34 minutos. Así, el squashista peruano ya está entre los cuatro mejores de la competencia.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Diego Elías avanza en Londres

El ‘Puma’, de 28 años, es el mejor sembrado del London Squash Classic 2025, por lo que es el principal candidato al título. En la semifinal, que se jugará este sábado (11:00 a.m. horario peruano), enfrentará al galés Joel Makin, el actual número 4 del mundo.

Makin llegó a las ‘semis’ tras derrotar en cuartos de final a Mohamed ElShorbagy (7-11, 11-5 y 8-11).

En el historial de enfrentamientos entre Diego Elías y Makin, el peruano registra 11 victorias ante cuatro derrotas. En competiciones del Tour Finals, el saldo es favorable al galés por 4-2.

Por un nuevo título

En la actual temporada, Diego Elías ha competido en 12 torneos, siendo el ganador del British Open, que se disputó en junio pasado, en Londres.

Diego Elías es campeón mundial de squash, bicampeón de los Juegos Panamericanos, poseedor de los Laureles Deportivos, entre otros éxitos en su carrera, que lo han llevado a la cima de su deporte. Asimismo, se perfila a ser el representante de Perú en la disciplina de squash para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Diego Elías Squash Videos más vistos

Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA