¡Vamos, ‘Puma’! Diego Elías clasificó a las semifinales del London Squash Classic 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El peruano Diego Elías logró su clasificación a las semifinales del London Squash Classic 2025, el certamen que se disputa en la capital del Reino Unido, al derrotar este viernes al egipcio Youseff Ibrahim.

Diego Elías, número 2 del ranking PSA, se hizo de la victoria con los parciales de 13-11 y 11-5 sobre Youseff Ibrahim (#10 PSA) en 34 minutos. Así, el squashista peruano ya está entre los cuatro mejores de la competencia.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Diego Elías avanza en Londres

El ‘Puma’, de 28 años, es el mejor sembrado del London Squash Classic 2025, por lo que es el principal candidato al título. En la semifinal, que se jugará este sábado (11:00 a.m. horario peruano), enfrentará al galés Joel Makin, el actual número 4 del mundo.

Makin llegó a las ‘semis’ tras derrotar en cuartos de final a Mohamed ElShorbagy (7-11, 11-5 y 8-11).

En el historial de enfrentamientos entre Diego Elías y Makin, el peruano registra 11 victorias ante cuatro derrotas. En competiciones del Tour Finals, el saldo es favorable al galés por 4-2.

Result: London Squash Classic 2025 presented by Bassim Haidar Men’s QF



🇵🇪 [1]@diegoelias96 beat [7] Youssef Ibrahim 🇪🇬

2-0: 13-11, 11-5 (34m) #LondonClassic pic.twitter.com/TCzE8olo0q — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) September 5, 2025

Por un nuevo título

En la actual temporada, Diego Elías ha competido en 12 torneos, siendo el ganador del British Open, que se disputó en junio pasado, en Londres.

Diego Elías es campeón mundial de squash, bicampeón de los Juegos Panamericanos, poseedor de los Laureles Deportivos, entre otros éxitos en su carrera, que lo han llevado a la cima de su deporte. Asimismo, se perfila a ser el representante de Perú en la disciplina de squash para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.