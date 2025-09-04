Últimas Noticias
Ignacio Buse vs Daniel Mérida EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Challenger de Sevilla?

Ignacio Buse vs Daniel Mérida EN VIVO | hora y canal Challenger de Sevilla
Ignacio Buse vs Daniel Mérida EN VIVO | hora y canal Challenger de Sevilla | Fuente: Instagram | Fotógrafo: ignaciobuse
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Ignacio Buse vs Daniel Mérida EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la semifinal del Challenger de Sevilla.

Ignacio Buse vs Daniel Mérida EN VIVO: se enfrentan este viernes 5 de septiembre por la semifinal del Challenger de Sevilla. El encuentro se disputará en la Cancha Central del Real Club de Tenis Betis, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página oficial de ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse vs Mérida: ¿Cómo llegan a la semifinal del Challenger de Sevilla 2025?

Ignacio Buse llega a las semifinales del torneo tras vencer en la ronda de 32 a Bernabé Zapata (7-6, 6-3), en los octavos de final a Pablo Llamas (6-3, 6-1) y en los cuartos de final a Carlos Taberner (6-3, 6-2). Daniel Mérida, en tanto, llega a las semifinales tras derrotar a Christoph Negritu (3-6, 6-3, 6-2), Jaime Faria (4-6, 7-5, 6-4) y Jorda Sanchis (6-4, 6-4).

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Mérida en vivo por la semifinal del Challenger de Sevilla 2025?

El partido entre Ignacio Buse vs Daniel Mérida se jugará este viernes 5 de septiembre en la Cancha Central del Real Club de Tenis Betis. 

¿A qué hora juegan Buse vs Mérida en vivo por la semifinal del Challenger de Sevilla 2025?

  • En Perú, el partido Buse vs Mérida comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Buse vs Mérida comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Buse vs Mérida comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Buse vs Mérida comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Buse vs Mérida comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Buse vs Mérida comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Buse vs Mérida comienza a las 2:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Buse vs Mérida comienza a las 2:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Buse vs Mérida comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Buse vs Mérida comienza a las 2:00 p.m. 

¿Dónde ver el partido Buse vs Mérida en vivo por TV y streaming?

El partido entre Buse y Mérida se podrá ver EN VIVO a través de la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse Challenger de Sevilla Daniel Mérida tenis en vivo

