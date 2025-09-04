Ignacio Buse vs Daniel Mérida EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Challenger de Sevilla?

Ignacio Buse vs Daniel Mérida EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la semifinal del Challenger de Sevilla.
Ignacio Buse vs Daniel Mérida EN VIVO: se enfrentan este viernes 5 de septiembre por la semifinal del Challenger de Sevilla. El encuentro se disputará en la Cancha Central del Real Club de Tenis Betis, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página oficial de ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
Ignacio Buse vs Mérida: ¿Cómo llegan a la semifinal del Challenger de Sevilla 2025?
Ignacio Buse llega a las semifinales del torneo tras vencer en la ronda de 32 a Bernabé Zapata (7-6, 6-3), en los octavos de final a Pablo Llamas (6-3, 6-1) y en los cuartos de final a Carlos Taberner (6-3, 6-2). Daniel Mérida, en tanto, llega a las semifinales tras derrotar a Christoph Negritu (3-6, 6-3, 6-2), Jaime Faria (4-6, 7-5, 6-4) y Jorda Sanchis (6-4, 6-4).
¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Mérida en vivo por la semifinal del Challenger de Sevilla 2025?
El partido entre Ignacio Buse vs Daniel Mérida se jugará este viernes 5 de septiembre en la Cancha Central del Real Club de Tenis Betis.
¿A qué hora juegan Buse vs Mérida en vivo por la semifinal del Challenger de Sevilla 2025?
- En Perú, el partido Buse vs Mérida comienza a las 12:00 p.m.
- En Colombia, el partido Buse vs Mérida comienza a las 12:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Buse vs Mérida comienza a las 12:00 p.m.
- En Chile, el partido Buse vs Mérida comienza a la 1:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Buse vs Mérida comienza a la 1:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Buse vs Mérida comienza a la 1:00 p.m.
- En Brasil, el partido Buse vs Mérida comienza a las 2:00 p.m.
- En Argentina, el partido Buse vs Mérida comienza a las 2:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Buse vs Mérida comienza a las 2:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Buse vs Mérida comienza a las 2:00 p.m.
¿Dónde ver el partido Buse vs Mérida en vivo por TV y streaming?
El partido entre Buse y Mérida se podrá ver EN VIVO a través de la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.