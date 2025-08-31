FIBA AmeriCup 2025: Brasil derrotó a Argentina y se proclamó campeón de América en baloncesto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevo rey del baloncesto americano. Brasil derrotó con autoridad a Argentina y se proclamó campeón de la FIBA AmeriCup 2025 -el torneo de selecciones más importante del continente-, disputada en Managua, capital de Nicaragua.

El cuadro verdeamarillo se impuso 55-47 en la definición del título, jugada este domingo; con lo que -de paso- se tomó la revancha de la gran final del 2022, en Brasil, en la que se impusieron los albicelestes.

Con su coronación en Managua, Brasil suma cinco títulos de la FIBA AmeriCup -que se juega desde 1980-, acercándose a Estados Unidos, líder histórico, con siete estrellas. Argentina, en tanto, se mantiene en tercera ubicación, con tres títulos; igualada con Puerto Rico.



La final de la FIBA AmeriCup 2025 reeditó la definición del 2022, disputada en Brasil, que terminó ganando Argentina. | Fuente: EFE

¿Cómo llegaron Argentina y Brasil a la gran final de la FIBA AmeriCup 2025?

Argentina fue sorteada en el Grupo C de la FIBA AmeriCup 2025, junto con República Dominicana, Colombia y Nicaragua. Los albicelestes clasificaron a cuartos de final en segunda posición, quedando emparejados con Puerto Rico, a priori favorito. Sin embargo, en un disputado duelo, Argentina se impuso 82-77.

En semifinales, los esperaba Canadá, que envió a este torneo un equipo alterno. Pese a ello, se esperaba un partido reñido. Sin embargo, los norteamericanos terminaron sucumbiendo 73-83 ante los sudamericanos, que así obtuvieron su boleto a la gran final.

Por su lado, Brasil cayó al Grupo A de la FIBA AmeriCup 2025, junto con Estados Unidos, Uruguay y Bahamas. Los verdeamarillos quedaron en tercera posición, lo que les bastó para llegar a cuartos de final.

En esta instancia, Brasil aplastó 94-82 a República Dominicana, clasificando a las semifinales del torneo, donde los esperaba Estados Unidos. El Team USA no llevó a sus figuras de la NBA, por lo que el duelo ante los sudamericanos fue parejo. Finalmente, se impuso Brasil por un claro 92-77.

En la gran final, Brasil dominó el partido y doblegó a una Argentina que está en plena reconstrucción, tras haber quedado fuera del pasado Mundial 2023 y de la última cita olímpica, en París 2024.

El tercer lugar de la FIBA AmeriCup 2025 fue para Estados Unidos, que derrotó 90-85 a Canadá. El Team USA, lamentablemente, no le dio la importancia debida a este torneo, al que no llevó a ninguna de sus figuras de la NBA, limitándose a convocar a jugadores que militan en torneos extranjeros (como Japón, Grecia o Puerto Rico) y de la G League.

