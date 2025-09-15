Últimas Noticias
Imparable: Armand Duplantis volvió a batir el récord mundial de salto con garrocha con la marca de 6,30 metros

Armand Duplantis logró este lunes la medalla de oro en los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que además volvió a batir su propio récord mundial con 6,30 metros en su tercer y último intento.
Armand Duplantis logró este lunes la medalla de oro en los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que además volvió a batir su propio récord mundial con 6,30 metros en su tercer y último intento. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Zsolt Czegledi
France 24

por France 24

·

El sueco Armand Duplantis volvió a inscribir su nombre en la historia al batir el récord mundial de salto con garrocha. Durante el Mundial de Tokio, superó la barra de 6,30 m, mejorando su propio récord en un centímetro.

Tras asegurarse el título mundial en Tokio, el prodigio sueco del salto con garrocha, Armand 'Mondo' Duplantis, mejoró su récord mundial el lunes 15 de septiembre y llevó aún más lejos los límites de su disciplina al superar los 6,30 m en su tercer intento.

El pertiguista de 25 años mejoró por decimocuarta vez su récord mundial, que ostenta desde que destronó al francés Renaud Lavillenie al superar los 6,17 m en 2020.

En un escenario similar al de los Juegos de París 2024, donde había superado los 6,25 m en su último intento, Duplantis esperó hasta su tercer intento para superar los 6,30 m, tras dos ensayos muy prometedores.

Lleno de alegría, saltó a los brazos del medallista de plata mundial, el griego Emmanouil Karalis (6,00 m), y del australiano Kurtis Marschall (tercero con 5,95 m). Luego se reunió con su novia y sus padres, presentes en las gradas.

Un estadio simbólico

Por parte de Francia, Thibaut Collet logró la quinta posición (5,90 m), tras un buen concurso (5,75, 5,85 y 5,90 m en el primer intento). El veterano Renaud Lavillenie quedó octavo (5,75 m).

El tercer francés en esta final, Ethan Cormont, se conformó con el puesto 11 (5,55 m).

Campeón olímpico por primera vez en su carrera en este mismo estadio, vacío por la pandemia en 2021, Duplantis había afirmado que soñaba con batir el récord mundial en Tokio.

Desde su primera medalla de oro en 2018 en los Europeos de Berlín y en la prueba de la Liga Diamante de Estocolmo, Duplantis acumula un palmarés impresionante que se resume en dos oros olímpicos, tres mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, tres europeos al aire libre y uno bajo techo y 41 victorias en pruebas de la Liga Diamante, competición en la que ha conquistado cinco veces el 'diamante'.
