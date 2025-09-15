Imparable: Armand Duplantis volvió a batir el récord mundial de salto con garrocha con la marca de 6,30 metros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras asegurarse el título mundial en Tokio, el prodigio sueco del salto con garrocha, Armand 'Mondo' Duplantis, mejoró su récord mundial el lunes 15 de septiembre y llevó aún más lejos los límites de su disciplina al superar los 6,30 m en su tercer intento.

El pertiguista de 25 años mejoró por decimocuarta vez su récord mundial, que ostenta desde que destronó al francés Renaud Lavillenie al superar los 6,17 m en 2020.

En un escenario similar al de los Juegos de París 2024, donde había superado los 6,25 m en su último intento, Duplantis esperó hasta su tercer intento para superar los 6,30 m, tras dos ensayos muy prometedores.

Lleno de alegría, saltó a los brazos del medallista de plata mundial, el griego Emmanouil Karalis (6,00 m), y del australiano Kurtis Marschall (tercero con 5,95 m). Luego se reunió con su novia y sus padres, presentes en las gradas.

Un estadio simbólico

Por parte de Francia, Thibaut Collet logró la quinta posición (5,90 m), tras un buen concurso (5,75, 5,85 y 5,90 m en el primer intento). El veterano Renaud Lavillenie quedó octavo (5,75 m).

El tercer francés en esta final, Ethan Cormont, se conformó con el puesto 11 (5,55 m).

Campeón olímpico por primera vez en su carrera en este mismo estadio, vacío por la pandemia en 2021, Duplantis había afirmado que soñaba con batir el récord mundial en Tokio.