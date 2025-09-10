Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07
La Agenda

Gracias a:

Óscar Ibáñez no va más: FPF hizo oficial su salida de la Selección Peruana tras el final de las Eliminatorias

Óscar Ibáñez dirigió 6 partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026
Óscar Ibáñez dirigió 6 partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026 | Fuente: EFE
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

La Federación Peruana detalló que la elección del nuevo entrenador de la Bicolor "será el resultado de una evaluación exhaustiva" con miras al Mundial 2030.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Terminaron las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y con ello también llega a su final un ciclo más. La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer de manera oficial que Óscar Ibáñez no continúa más como entrenador de la Selección Peruana, un día después de la caída ante Paraguay (0-1) en Lima por la última jornada del certamen premundialista.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Oscar Ibáñez como director técnico de la Selección Peruana Absoluta.

Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la Selección Absoluta, durante las últimas seis (6) fechas del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señala el comunicado de la FPF sobre el exarquero.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Con el cierre de las Eliminatorias, Perú tendrá actividad durante la fecha FIFA de octubre y noviembre. El siguiente mes, la ‘Bicolor’ enfrentará a Chile en la ciudad de Concepción, con una fecha todavía por confirmarse.

Después, para la ventana internacional de noviembre, el seleccionado tiene amistosos confirmados frente a Rusia el día 12 y el 18 chocará con Chile.

Así, tras la salida oficial de Ibáñez, la FPF indicó que “la Selección Peruana inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro. En este marco, la FPF, a través de su Plan de Reestructuración Institucional, emprende un proceso de transformación orientado a fortalecer sus capacidades técnicas, deportivas y administrativas, con una proyección integral y sostenible hacia el 2030”.

En Videna, ya están en la búsqueda del nuevo entrenador de la Selección Peruana, un nombre al que llegarán por “el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que se priorizará un perfil alineado con la visión estratégica de la FPF, con el firme compromiso de construir un futuro sólido de todas nuestras selecciones nacionales”.

Los números de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana

  • Partidos: 6
  • Goles anotados: 3
  • Goles recibidos: 6
  • Saldo: una victoria, dos empates y tres derrotas

Partidos disputados en las Eliminatorias

Perú 3-1 Bolivia | Eliminatorias (Andy Polo, Paolo Guerrero, Edison Flores / Miguel Terceros)

Venezuela 1-0 Perú | Eliminatorias (Salomón Rondón)

Colombia 0-0 Perú | Eliminatorias

Perú 0-0 Ecuador | Eliminatorias

Uruguay 3-0 Perú | Eliminatorias (Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta, Federico Viñas)

Perú 0-1 Paraguay | Eliminatorias (Matías Galarza)

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Óscar Ibáñez FPF Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA