Óscar Ibáñez no va más: FPF hizo oficial su salida de la Selección Peruana tras el final de las Eliminatorias

Terminaron las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y con ello también llega a su final un ciclo más. La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer de manera oficial que Óscar Ibáñez no continúa más como entrenador de la Selección Peruana, un día después de la caída ante Paraguay (0-1) en Lima por la última jornada del certamen premundialista.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Oscar Ibáñez como director técnico de la Selección Peruana Absoluta.

Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la Selección Absoluta, durante las últimas seis (6) fechas del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señala el comunicado de la FPF sobre el exarquero.

¿Quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Con el cierre de las Eliminatorias, Perú tendrá actividad durante la fecha FIFA de octubre y noviembre. El siguiente mes, la ‘Bicolor’ enfrentará a Chile en la ciudad de Concepción, con una fecha todavía por confirmarse.

Después, para la ventana internacional de noviembre, el seleccionado tiene amistosos confirmados frente a Rusia el día 12 y el 18 chocará con Chile.

Así, tras la salida oficial de Ibáñez, la FPF indicó que “la Selección Peruana inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro. En este marco, la FPF, a través de su Plan de Reestructuración Institucional, emprende un proceso de transformación orientado a fortalecer sus capacidades técnicas, deportivas y administrativas, con una proyección integral y sostenible hacia el 2030”.

En Videna, ya están en la búsqueda del nuevo entrenador de la Selección Peruana, un nombre al que llegarán por “el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que se priorizará un perfil alineado con la visión estratégica de la FPF, con el firme compromiso de construir un futuro sólido de todas nuestras selecciones nacionales”.

📌 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/iIdg26bBx7 — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 10, 2025

Los números de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana

Partidos: 6

Goles anotados: 3

Goles recibidos: 6

Saldo: una victoria, dos empates y tres derrotas

Partidos disputados en las Eliminatorias

Perú 3-1 Bolivia | Eliminatorias (Andy Polo, Paolo Guerrero, Edison Flores / Miguel Terceros)

Venezuela 1-0 Perú | Eliminatorias (Salomón Rondón)

Colombia 0-0 Perú | Eliminatorias

Perú 0-0 Ecuador | Eliminatorias

Uruguay 3-0 Perú | Eliminatorias (Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta, Federico Viñas)

Perú 0-1 Paraguay | Eliminatorias (Matías Galarza)