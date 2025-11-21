Inauguración de los Juegos Bolivarianos 2025 se realizará este sábado en la Fortaleza Real Felipe del Callao

La Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO, confirmó este viernes que la inauguración de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 se llevará a cabo este sábado desde las 7:00 p.m. en la Fortaleza Real Felipe del Callao.

Según la organización, esta ceremonia durará dos horas y media donde desfilarán las 17 delegaciones participantes. Sin embargo, no se ha precisado aún si este evento, además de las autoridades oficiales, contará con presencia de público en general.

Los Juegos Boliviarianos, durante los últimos días, fueron noticia debido a la falta de infraestructura deportiva adecuada en Ayacucho para recibir a los atletas. Si bien en un momento los ciudadanos de esa región pensaban que la inaguración se daría en su tierra, la realidad es que casi todas las disciplinas, además de la inauguración, han tenido que ser llevadas a Lima y Callao.

Ayacucho será sede de solo cinco disciplinas: MTB Cross Country (ciclismo), Boxeo, Taekwondo, Kickboxing y Wushu. Estas se llevarán a cabo en el circuito de Campanayocc así como el Centro de Exposiciones Canaán.

Aunque la inauguración será en el Callao, las competencias ya iniciaron este viernes con los E-Sports (E-Football) en el Coliseo Dibós de San Borja. Las entradas para los Juegos Boliviarianos serán gratuitas y se podrán conseguir a través de la web oficial del evento.

Ayacucho con estadios en construcción

El Gobierno Regional de Ayacucho aclaró el último miércoles que el complejo deportivo Vencedores de Ayacucho, antes conocido como Estadio Ciudad de Cumaná, nunca estuvo considerado para ser sede de los Juegos Bolivarianos 2025. Esto ante los cuestionamientos por las demoras en la construcción de la obra.

"Los escenarios habilitados para el desarrollo de las competencias son el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán, el Complejo Deportivo Las Américas y el circuito de Campanayocc, ubicado en el distrito de Carmen Alto. En ese sentido, se precisa que el Complejo Deportivo 'Vencedores de Ayacucho' no estuvo considerado como sede", se lee en un comunicado emitido por la institución.