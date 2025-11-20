Calendario de la Selección Peruana en los Juegos Bolivarianos 2025: rivales, fixture y formato del torneo

La última competencia para la Selección Peruana de Vóley en el año serán los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que estará representada por su categoría Sub 19 y se encontrará bajo la dirección del brasileño Antonio Rizola.

Contando con la localía de su lado, Perú espera hacerse presente en el podio de los Juegos Bolivarianos una vez más y con la consigna de llegar hasta la medalla de oro, conquistada por última ocasión en 2013, cuando el certamen multideportivo también se realizó en el país (Trujillo).

Tras ello, en los Bolivarianos 2017 se obtuvo la presea de plata y en Valledupar 2022 el sexteto ‘bicolor’ se colgó la medalla de bronce.

¿Cuándo y dónde se jugará el vóley de los Juegos Bolivarianos 2025?

Las competición de vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 se jugará del 3 al 7 de diciembre, mientras que el vóley masculino se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre.

Todos los partidos de vóley se jugarán en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

¿Cuáles son los grupos de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025?

Se contará con un único grupo en la categoría femenina de los Juegos Bolivarianos 2025. Además de la Selección Peruana, participarán en este los representativos de Colombia, Venezuela y Bolivia.

Camila Monge integra la lista de preconvocadas de la Selección Peruana de VóleyFuente: Regatas Lima

Calendario de Perú Sub 19 en vóley de los Juegos Bolivarianos 2025

Miércoles 3 de diciembre

Partido 1: COLOMBIA vs. VENEZUELA --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 2: PERÚ vs. BOLIVIA --> 7:00 p.m.



Jueves 4 de diciembre

Partido 3: VENEZUELA vs. BOLIVIA --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 4: PERÚ vs. COLOMBIA --> 7:00 p.m.



Viernes 5 de diciembre

Partido 5: COLOMBIA vs. BOLIVIA --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 6: PERÚ vs. VENEZUELA --> 7:00 p.m.



Sábado 6 de diciembre

DÍA DE DESCANSO

Domingo 7 de diciembre

Partido bronce: 3RO vs. 4TO --> 10:00 a.m.

--> 10:00 a.m. Partido oro: 1RO vs. 2DO --> 12:00 p.m.

Lista de convocadas de Perú Sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025

Armadoras: Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz

Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz Opuestas: Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva

Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva Atacantes: Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez

Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez Centrales: Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte

Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte Líberos: Nicolle Ayala, Dafne Díaz, Liana Torres y Rosa Medina