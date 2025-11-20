Calendario de la Selección Peruana en los Juegos Bolivarianos 2025: rivales, fixture y formato del torneo

La última competencia para la Selección Peruana de Vóley en el año serán los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que estará representada por su categoría Sub 19 y se encontrará bajo la dirección del brasileño Antonio Rizola.
Contando con la localía de su lado, Perú espera hacerse presente en el podio de los Juegos Bolivarianos una vez más y con la consigna de llegar hasta la medalla de oro, conquistada por última ocasión en 2013, cuando el certamen multideportivo también se realizó en el país (Trujillo).
Tras ello, en los Bolivarianos 2017 se obtuvo la presea de plata y en Valledupar 2022 el sexteto ‘bicolor’ se colgó la medalla de bronce.
¿Cuándo y dónde se jugará el vóley de los Juegos Bolivarianos 2025?
Las competición de vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 se jugará del 3 al 7 de diciembre, mientras que el vóley masculino se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre.
Todos los partidos de vóley se jugarán en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.
¿Cuáles son los grupos de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025?
Se contará con un único grupo en la categoría femenina de los Juegos Bolivarianos 2025. Además de la Selección Peruana, participarán en este los representativos de Colombia, Venezuela y Bolivia.
Calendario de Perú Sub 19 en vóley de los Juegos Bolivarianos 2025
Miércoles 3 de diciembre
- Partido 1: COLOMBIA vs. VENEZUELA --> 5:00 p.m.
- Partido 2: PERÚ vs. BOLIVIA --> 7:00 p.m.
Jueves 4 de diciembre
- Partido 3: VENEZUELA vs. BOLIVIA --> 5:00 p.m.
- Partido 4: PERÚ vs. COLOMBIA --> 7:00 p.m.
Viernes 5 de diciembre
- Partido 5: COLOMBIA vs. BOLIVIA --> 5:00 p.m.
- Partido 6: PERÚ vs. VENEZUELA --> 7:00 p.m.
Sábado 6 de diciembre
Domingo 7 de diciembre
- Partido bronce: 3RO vs. 4TO --> 10:00 a.m.
- Partido oro: 1RO vs. 2DO --> 12:00 p.m.
Lista de convocadas de Perú Sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025
- Armadoras: Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz
- Opuestas: Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva
- Atacantes: Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez
- Centrales: Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte
- Líberos: Nicolle Ayala, Dafne Díaz, Liana Torres y Rosa Medina
Preconvocadas a la Selección Peruana de Vóley