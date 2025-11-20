Juegos Bolivarianos 2025: gremio de turismo lamenta demoras de obras en sedes a dos días del inicio

"Nosotros como sector turismo hemos esperado con ansias este evento porque tiene bastante demanda, pero por las demoras de las obras solo está programado casi 4 deportes" Alejandro Mancilla, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho.

El presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho, Alejandro Mancilla, mostró su preocupación, ya que a solo dos días que se inicien los Juegos Bolivarianos 2025, en esta sede aún no se termina de construir la infraestructura deportiva para las distintas disciplinas de los participantes.

En diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional (ADNr), el funcionario lamentó el descuido de las autoridades regionales para terminar las sedes deportivas.

“Nosotros como sector Turismo hemos esperado con ansias este evento porque tiene bastante demanda, pero por las demoras de las obras solo está programado casi 4 deportes que se va a realizar en Ayacucho y eso como región nos pone en la vista del mundo, pese a que somos subsede. Lamentablemente el Gobierno Regional no está poniendo el empeño” indicó.

Remarcó que el retraso de las obras se reporta desde el año pasado, cuando por este mismo problema en los campos deportivos se redujeron de 46 a 15 disciplinas en esta sede.

Autoridades viven en incertidumbre

Alejandro Mancilla sostuvo que frente a esto hay incertidumbre sobre lo que pasará en los próximos días.

“Seguramente nos programarán o cambiarán de sede, no lo sé. Ya se supone que estarán viendo por ese lado, pero como Ayacucho, como sector, estamos muy descontentos con este accionar del Gobierno Regional, realmente no es la primera vez. Y eso es una pena realmente porque nosotros como sector hemos visto con una oportunidad para el destino Ayacucho que podía promover la parte deportiva y la parte económica de la región”, precisó.

Manifestó que este problema tiene diferentes culpables y una responsabilidad compartida, por un lado, las autoridades regionales, y por otro, las autoridades deportivas a nivel nacional.

“Imagínate, no hay presupuestos, la mayoría de las obras grandes está con adendas. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros claramente notamos que hay un robo realmente en esto, que lamentablemente el Gobierno Central debería tomar en cuenta para que también estos proyectos, se avancen, se terminen”, añadió.

Alejandro Mancilla dijo que no solo se debe a cambios en las altas autoridades del Instituto Peruano del Deporte (IPD), sino en la mala y deficiente ejecución del presupuesto en estas importantes obras.

Cuestiona al gobernador Oscorima

Finalmente, culpó de este hecho al gobernador regional, Wilfredo Oscorima, porque, según dijo, pese a los constantes llamadas hechas por las autoridades locales, no se hizo nada para avanzar las obras.

“Bueno, lamentablemente el gobernador regional de Ayacucho no para, es un turista. Vive en Lima y pues acá hay funcionarios que no dan talla también, porque realmente no los vemos desenvolverse para el desarrollo de la región, esto es una pena realmente”, finalizó.

Hay que precisar que días atrás la Defensoría del Pueblo advirtió que el estadio Las Américas y el centro de recreación al Canaan serán utilizados como sede para estos juegos Bolivarianos sin estar concluidos al 100%.

Gobierno Regional responde

El Gobierno Regional de Ayacucho aclaró que el complejo deportivo Vencedores de Ayacucho, antes conocido como Estadio Ciudad de Cumaná, nunca estuvo considerado para ser sede de los Juegos Bolivarianos 2025 que debe iniciar este sábado. Esto ante los cuestionamientos por las demoras en la construcción de la obra.

"Los escenarios habilitados para el desarrollo de las competencias son el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán, el Complejo Deportivo Las Américas y el circuito de Campanayocc, ubicado en el distrito de Carmen Alto. En ese sentido, se precisa que el Complejo Deportivo 'Vencedores de Ayacucho' no estuvo considerado como sede", se lee en un comunicado emitido por la institución.

El Gobierno Regional aclaró también que Ayacucho solo albergará cinco de las 42 disciplinas deportivas que se desarrollarán en los Juegos Boliviarianos: MTB Cross Country (ciclismo), Boxeo, Taekwondo, Kickboxing y Wushu. Estas se llevarán a cabo en el circuito de Campanayocc así como el Centro de Exposiciones Canaán. El resto de competiciones serán en Lima.

"Ayacucho no participa en la elección de las mismas, recayendo dicha responsabilidad en la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y el Comité Olímpico Peruano (COP) así como los Comités Olímpicos de los 17 países participantes", añade el comunicado.

Evento inicia este sábado

Los Juegos Bolivarianos Lima Ayacucho 2025 inician este sábado 22 de noviembre. El evento durará 16 días de competencia ininterrumpida que se desarrollará tanto en dos regiones del país.

Las cita deportiva congregará a más de 4 000 atletas provenientes de 17 países del continente: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Chile, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.