Con Stefano Peschiera: estos son los abanderados para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Cuenta regresiva para el inicio de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Acercándose la jornada inaugural del evento multideportivo que se llevará a cabo en el país, el Comité Olímpico Peruano designó a los deportistas que serán los abanderados del ‘Team Perú’.

El medallista olímpico Stefano Peschiera, de la disciplina de vela, y la esgrimista olímpica María Luisa Doig, serán los abanderados de la delegación nacional en la sede de Lima.

A esta dupla se le sumarán Mateo Argomedo, de taekwondo, y Mavet Yupanqui, de kickboxing, como abanderados del equipo peruano en la sede de Ayacucho.

Los abanderados del ‘Team Perú’

A lo largo de su carrera, en el palmarés de Stefano Peschiera destacan una medalla de plata de los Juegos Bolivarianos 2013, el bronce del Mundial Sub 21 2014, la medalla de oro los Juegos Panamericanos 2023 y principalmente la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos París 2024, obteniendo una presea olímpica para el Perú después de 32 años.

Peschiera llegó al podio en la clase Lásera masculina, un mérito que le permitió recibir los Laureles Deportivos en el grado Gran Oficial.

María Luisa Doig ha participado en tres ediciones de los Juegos Olímpicos y en el último ciclo la esgrimista ganó el oro de los Bolivarianos 2022 y plata en los Panamericanos 2023, en la modalidad espada.

A estos experimentados deportistas se le sumarán dos representantes jóvenes que van sobresaliendo en sus respectivas especialidades.

El taekwondista Mateo Argomedo ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 en Freestyle Individual, el bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros premios.

Mavet Yupanqui ganó una medalla de oro en kickboxing en los Juegos Bolivarianos 2024, en la categoría de 56 kg.

Los abanderados serán presentados oficialmente este viernes en el Salón de las Américas del Estadio Nacional de Lima.

¿Cuándo comienzan los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

Las pruebas de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 inician el viernes 21 con e-sports, no obstante, la inauguración se realizará el sábado 22 de noviembre en el Estadio Las Américas, en Huamanga (Ayacucho).

El evento se realizará hasta el domingo 7 de diciembre y se tendrá en acción a más de 4 500 atletas de un total de 17 países.