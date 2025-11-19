Gobierno Regional de Ayacucho niega que complejo deportivo Vencedores haya estado considerado para albergar los Juegos Bolivarianos

El Gobierno Regional de Ayacucho aclaró este miércoles que el complejo deportivo Vencedores de Ayacucho, antes conocido como Estadio Ciudad de Cumaná, nunca estuvo considerado para ser sede de los Juegos Bolivarianos 2025 que debe iniciar este sábado. Esto ante los cuestionamientos por las demoras en la construcción de la obra.

"Los escenarios habilitados para el desarrollo de las competencias son el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán, el Complejo Deportivo Las Américas y el circuito de Campanayocc, ubicado en el distrito de Carmen Alto. En ese sentido, se precisa que el Complejo Deportivo 'Vencedores de Ayacucho' no estuvo considerado como sede", se lee en un comunicado emitido por la institución.

El Gobierno Regional aclaró también que Ayacucho solo albergará cinco de las 42 disciplinas deportivas que se desarrollarán en los Juegos Boliviarianos: MTB Cross Country (ciclismo), Boxeo, Taekwondo, Kickboxing y Wushu. Estas se llevarán a cabo en el circuito de Campanayocc así como el Centro de Exposiciones Canaán. El resto de competiciones serán en Lima.

"Ayacucho no participa en la elección de las mismas, recayendo dicha responsabilidad en la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y el Comité Olímpico Peruano (COP) así como los Comités Olímpicos de los 17 países participantes", añade el comunicado.

Protesta por demoras

Julio Valdés Cárdenas, consejero regional de Ayacucho, informó para RPP que las sedes que albergarán las disciplinas deportivas en la ciudad no están terminadas y carecen de garantía para que los Juegos Bolivarianos se desarrolle a cabalidad.

"Lo cierto es que la infraestructura del estadio (Vencedores de Ayacucho), que antes era la Ciudad de Cumaná, no ha concluido, pues está en un avance ínfimo. Por tanto, igual el otro estadio Las Américas, que no ha logrado todavía estar en su plenitud, no ofrece que los Juegos Bolivarianos se lleven a cabo a cabalidad. Por tanto, solamente cinco disciplinas se van a desarrollar en Ayacucho", manifestó.

Valdés Cárdenas manifestó también que han buscado reunirse con el gobernador Wilfredo Oscorima para que explique las denuncias y el avance lento de las obras.

Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, Wilber Vega, advirtió que aún no se cuenta con la reserva de hospedaje, alimentación ni con logística que requieren los diferentes delegaciones que llegarán a la región para participar de los Juegos Bolivarianos.