¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Bolivarianos 2025 y dónde se realizarán?

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?
Diego Figueroa Loayza

·

Se aproxima el inicio de los Juegos Bolivarianos 2025 y aquí podrás conocer todos los detalles sobre la ceremonia de inauguración.

Los Juegos Bolivarianos están de regreso en el Perú. La XX edición del certamen multideportivo será la cuarta vez que se realice en nuestro país, después de 1947-48, 1997 y 2013, además de la edición especial que se llevó a cabo en 2024. Colombia ostenta el récord de ser más veces el anfitrión, con cinco ocasiones.

Los Juegos Bolivarianos 2025 reunirá a 17 países en el Perú siendo representados por más de 4 500 deportistas, los que estarán compitiendo en un total de 42 disciplinas.

¿Cuándo y a qué hora es la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

La inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizará el sábado 22 de noviembre. La ceremonia comenzará a las 7:00 p.m. (horario peruano).

  • En Perú, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.
  • En Barbados, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.
  • En Bolivia, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.
  • En Chile, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.
  • En Costa Rica, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 6:00 p.m.
  • En Curazao, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.
  • En Ecuador, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.
  • En El Salvador, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 6:00 p.m.
  • En Guatemala, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 6:00 p.m.
  • En Jamaica, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.
  • En Panamá, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 9:00 p.m.
  • En República Dominicana, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.
  • En Trinidad y Tobago, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.
  • En Uruguay, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 9:00 p.m.
  • En Venezuela, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.

¿Dónde será la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

La ceremonia de inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se llevará a cabo en el Estadio Las Américas, ubicado en el distrito San Juan Bautista, en la provincia de Huamanga (Ayacucho). El recinto tiene capacidad para recibir aproximadamente a 8 000 espectadores.

Los clasificados de Perú a los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Perú participará en esta competencia con la mejor delegación de atletas de la historia en todas sus disciplinas, buscando lograr el mayor número de medallas posibles y quedar en los primeros lugares del medallero general.

¿Dónde ver EN VIVO la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrá seguirse EN VIVO vía streaming mediante Zapping, plataforma de paga disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más.

Zapping contará con señales simultáneas para la transmisión de las competencias. La suscripción para esta plataforma va desde S/. 7.14 soles.

¿Cuáles son los precios de entradas a los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

Las entradas para las sedes de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se podrán adquirir en la misma página web del evento (bolivarianos2025.pe). Las personas podrán ingresar de manera GRATUITA a los escenarios, pero deberán generar el ticketing respectivo.

