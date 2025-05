Knicks vs. Pacers: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la final de la Conferencia Este?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde este miércoles, 21 de mayo, se disputan las finales de la Conferencia Este de la NBA, entre New York Knicks e Indiana Pacers, una llave con pronóstico reservado.

El Juego 1 de las finales del Este se disputará esta noche en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, con unos Knicks que vuelven a esta instancia definitiva después de 25 años.

El ganador de esta llave, al mejor de siete partidos, accederá a la gran final de la NBA.

Knicks vs. Pacers: ¿cómo llegan al juego 1 de las Finales de Conferencia Este de NBA 2025?

Los Indiana Pacers tal vez tienen un ligero favoritismo en la serie, por los resultados obtenidos antes de llegar a la final: derrotaron con autoridad a Milwaukee Bucks (4-1) y a Cleveland Cavaliers (4-1).

Los New York Knicks alcanzaron esta instancia, tras imponerse a los esmerados Detroit Pistons (4-2) y, luego, a los todopoderosos Celtics (4-2). Esta serie es especialmente memorable, ya que los neoyorquinos remontaron partidos que perdían por amplio margen, para terminar llevándose sendas victorias.

¿Cuándo y dónde juegan Knicks vs. Pacers en vivo por las Finales de la Conferencia Este de NBA 2025?

El Juego 1 de las finales de la Conferencia Este entre Knicks y Pacers se juega este miércoles, 21 de mayo, en el Madison Square Garden de Nueva York.



PACERS 🆚 KNICKS | LA SERIE 🍿🏀



¿A qué hora juegan Knicks vs. Pacers en vivo por las Finales de la Conferencia Este de NBA 2025?

En Perú, el Juego 1 del Knicks vs. Pacers por las finales de la Conferencia Este se juega a las 7:00 p.m.

En Nueva York, el Juego 1 del Knicks vs. Pacers por las finales de la Conferencia Este se juega a las 8:00 p.m.

En Indiana, el Juego 1 del Knicks vs. Pacers por las finales de la Conferencia Este se juega a las 8:00 p.m.

En Argentina, el Juego 1 del Knicks vs. Pacers por las finales de la Conferencia Este se juega a las 9:00 p.m.

En Chile, el Juego 1 del Knicks vs. Pacers por las finales de la Conferencia Este se juega a las 8:00 p.m.

En Colombia, el Juego 1 del Knicks vs. Pacers por las finales de la Conferencia Este se juega a las 7:00 p.m.

En México, el Juego 1 del Knicks vs. Pacers por las finales de la Conferencia Este se juega a las 6:00 p.m.

¿Dónde transmiten la serie Knicks vs. Pacers en USA y Sudamérica?

El Juego 1 del Knicks vs. Pacers por las finales de la Conferencia Este se transmite en Sudamérica vía ESPN y Disney+, así como en la plataforma de streaming NBA League Pass. En Estados Unidos, el partido podrá seguirse en directo a través de TNT y Max.