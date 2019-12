Pilar Jáuregui ganó medalla de oro en parabádminton. | Fuente: Flickr Lima 2019

Tras haber participado en los Panam Sports Awards, donde el Perú recibió el premio al país con el mayor crecimiento deportivo de la región, el Presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus, consideró esta mañana que el legado dejado por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos debería tener una entidad pública que lo administre, siguiendo las buenas experiencias internacionales.

“El Legado no es solamente deportivo. El legado es social, urbanístico y económico. Debemos ampliar la visión de legado y no importa donde esté adscrito. Lo importante es que se mantenga la unidad porque este es un tema transversal. Lo que debe haber es una entidad que opere, porque una cosa es la infraestructura y otra cosa es el deporte”.

En ese sentido, Neuhaus, en una entrevista en el programa “Ampliación de Noticias” en RPP, comentó las experiencias internacionales señalando que, tras los Juegos Olímpicos y Panamericanos, en otras ciudades del mundo se han creado entidades autónomas que dependen de otras para velar por el Legado.

“Que ocurra algo como lo que está sucediendo en Londres, Toronto y Guadalajara. En Londres, por ejemplo, existe una unidad de Legado que depende de la municipalidad y en Barcelona hubo una unidad de Legado que dependía del ayuntamiento. Lo que queremos es que todo esto se sostenga”, comentó.

Sobre el uso de las sedes por parte de las federaciones y la generación de recursos, Neuhaus respondió: “Hay deportes cuyas sedes no rinden. Lo que hay que hacer es que haya una institución del Estado que administre esto y donde falte dinero, reciba de donde genere más. De manera que las sedes puedan ser autosostenibles. La idea es que esto sea lo mejor para el país, lo mejor para la sociedad”.

Explicó que, así como para la preparación y organización de los Juegos, el directorio de esta entidad debiera tener la participación de todos los actores involucrados como las municipalidades, federaciones, etc., con el objetivo de acercar el deporte a la comunidad.

“El Perú no ha invertido mil millones de dólares en hacer esto para que solamente un grupito pueda usar las sedes. La alta competencia tiene preferencia, pero hay que darle espacio a los otros chicos para seguir sembrando deporte. La alta competencia es muy importante, pero si no sembramos abajo deportistas no vamos a tener alta competencia.”

Carlos Neuhaus, quien ha tomado la decisión de dar un paso al costado de la dirección ejecutiva del Comité Organizador, destacó que parte del equipo que hizo posible Lima 2019 ya se encuentra trabajando en Dubái, Arabia Saudita y está siendo reclutado para trabajar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.