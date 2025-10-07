¡Lo volvió a hacer! Yusuf Dikec ganó campeonato europeo tirando sin accesorios y con una mano en el bolsillo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Lo volvió a hacer! Yusuf Dikec, el tirador turco que se volvió viral durante los Juegos Olímpicos París 2024, sigue cosechando títulos, siempre con su particular estilo relajado, sin asistencias y con una mano en el bolsillo.

El pasado fin de semana, Dikec ganó la medalla de oro en la Liga de Campeones Europea, en la categoría por equipos de pistola de aire comprimido a 10 metros, junto con su compatriota Mustafa Inan.

En la serie final, Yusuf Dikec hizo gala del estilo que lo hizo famoso en los pasados Juegos Olímpicos: sin lentes sofisticados ni accesorios -como sus rivales- y con una mano en el bolsillo.

El turco compartió en sus redes sociales una fotografía de la medalla ganada en el torneo. “Oro ganado al final de una desafiante competición de tres días”, publicó el popular tirador.



🇹🇷 Yusuf Dikec from Turkey winning gold medal at European Championships 2025, he does it again very casually

“Sereno, tranquilo... campeón”

Luego de que se volviera viral el nuevo título de Yusuf Dikec, la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos dedicó un post al campeón turco en sus redes sociales oficiales.

“Yusuf Dikec - sereno, tranquilo... campeón. El medallista en París 2024 ganó el oro en la Liga de Campeones Europea, celebrada en su Turquía natal”, resaltó.

Como se recuerda, Yusuf Dikec ganó -junto con su compañera Şevval İlayda Tarhan- la medalla de plata en la competición mixta de pistola 10 metros de París 2024; tras caer en una dramática final contra la dupla serbia.

El turco se volvió famoso, luego de que se viralizara el video de su participación en la cita olímpica, en el que se vio su estilo relajado, sin accesorios de asistencia y con una mano en el bolsillo.

