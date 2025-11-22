Maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: ¿a qué hora es y dónde ver EN VIVO a los atletas peruanos?

Maratón de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 EN VIVO: sigue la prueba de 42 km en las categorías masculina y femenina, que se realizará este domingo 23 de noviembre desde las 07:00 a.m. en la Plaza Mayor de Lima (Perú). Todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.

La maratón abre las competiciones del atletismo en los Juegos Bolivarianos, que tiene como punto inicial y de llegada el centro de la capital. En la pista estarán representando al 'Team Perú' Ferdinan Cereceda y Ulises Ambrosio, en varones, y Sheyla Eulogio y Zarita Suarez en damas.

Sobre Sheyla Eulogio, fondista de 27 años, crece una gran expectativa tras conseguir a inicio de este mes el oro del Campeonato Sudamericano Cross Country en Colombia, lo que le permitió clasificarse al Mundial del próximo año.

La maratón, además, se presenta como la primera gran oportunidad de la delegación peruana de lograr sus primeras medallas en los Juegos Bolivarianos 2025.

¿Cuándo y dónde será la maratón de 42km de los Juegos Bolivarianos 2025?

La maratón 42 km de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizará el domingo 23 de noviembre, teniendo como punto de partida y llegada la Plaza Mayor de Lima. La competencia masculina inicia a las 07:00 a.m. y la femenina a las 07:15 a.m., ambos en horario peruano.

El ingreso a las inmediaciones para ver la prueba será GRATUITO.

¿Cuáles son los atletas del team Perú en la maratón de 42km de los Juegos Bolivarianos 2025?

Categoría femenina:

Sheyla Eulogio

Zarita Suarez

Categoría masculina:

Ferdinand Cereceda

Ulises Ambrocio

¿Cuál es la ruta de la maratón de 42km de los Juegos Bolivarianos 2025?

Partida en Plaza Mayor de Lima – Jirón Carabaya – Plaza San Martín – Avenida Nicolás de Piérola – Óvalo 2 de mayo – Avenida Nicolás de Piérola – Jirón Carabaya – Paseo de los Héroes Navales – Paseo de la República Luis Bedoya Reyes (dirección sur) – Estación Las Flores de Barranco – Paseo de la República Luis Bedoya Reyes (dirección norte) – Paseo de los Héroes Navales – Paseo de la República Bedoya Reyes (dirección sur) – Estación Las Flores de Barranco – Paseo de la República Luis Bedoya Reyes (dirección norte) – Llegada en Plaza Mayor de Lima.

¿Dónde ver EN VIVO la prueba de la maratón de 42km de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrá seguirse EN VIVO vía streaming mediante Zapping, plataforma de pago disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más.

Zapping contará con señales simultáneas para la transmisión de las competencias. La suscripción para esta plataforma va desde S/. 7.14 soles.

En Colombia, el evento se verá a través Señal Colombia, disponible de manera gratuita por TV en señal abierta.