Conmoción en la NFL: jugador Tyreek Hill sufrió escalofriante lesión y tuvo que ser hospitalizado [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El receptor abierto Tyreek Hill, de los Miami Dolphins, sufrió una escalofriante lesión en pleno partido contra los New York Jets, disputado anoche en el Hard Rock Stadium de Florida; por la NFL, la liga de fútbol americano de Estados Unidos.

Se jugaba el tercer periodo del partido, cuando Hill tomó el balón y corrió por la banda derecha, siendo interceptado por Malachi Moore, de los Jets.

Moore tacleó a Hill y ambos cayeron al suelo. No obstante, la pierna izquierda de Hill quedó enganchada y se torció de forma antinatural. El grito de dolor conmocionó tanto a sus compañeros como a los rivales.

El partido se suspendió varios minutos, mientras Tyreek Hill era atendido por los paramédicos, tras lo cual fue sacado en camilla del campo de juego, para posteriormente ser trasladado a un hospital.

Lo más sorprendente es que, pese a la aterradora lesión, el jugador abandonó el campo de juego sonriendo y aplaudiendo, en respuesta a la ovación recibida por los asistentes al estadio.



Tyreek Hill acknowledged the fans while being carted off with an apparent left leg injury. pic.twitter.com/JqU3yDuwIt — ESPN (@espn) September 30, 2025

Grave diagnóstico

La gravísima lesión de Tyreek Hill opacó la victoria de los Dolphins, que se impusieron 27-21 sobre los Jets.

El jugador sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y se da por descontado que se perderá el resto de la temporada en la NFL.

Esta mañana, Hill compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se lo ve en la cama de hospital, antes de ser operado. “Aquí vamos”, es el mensaje que colocó junto con la imagen, tranquilizando a sus seguidores.

