Bruce Dickinson, legendario vocalista de Iron Maiden, cantó el Himno de EE.UU. antes de un partido de la NFL [VIDEO]

Bruce Dickinson, legendario vocalista de la banda Iron Maiden, cantó el Himno de Estados Unidos antes del partido del pasado domingo entre Pittsburgh Steelers y Seattle Seahawks, por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

El frontman de ‘La Doncella’ se presentó ante los más de 65 mil asistentes al impresionante Acrisure Stadium, de Pensilvania, que -sorprendidos- vieron a la leyenda del heavy metal entonar a capela la letra del Himno estadounidense.

La presentación de Bruce Dickinson se volvió viral en redes sociales, donde se destacó la performance del veterano cantante, de 67 años.

Cabe mencionar que el partido -válido por la semana dos de la presente temporada de la NFL- culminó con la derrota 17-31 de los Seattle Seahawks ante los Pittsburgh Steelers.



Bruce Dickinson ensayó en concierto previo

La semana pasada, Bruce Dickinson adelantó a sus fanáticos que se iba a presentar antes del partido entre Steelers y Seahawks, por la NFL.

En un concierto de su banda solista, en Boston, el pasado 11 de septiembre; Dickinson contó a los asistentes que se iba a presentar en el Acrisure Stadium y confesó que se encontraba algo nervioso por ello.

De hecho, a modo de práctica, el vocalista de Iron Maiden se animó a cantar en pleno concierto el Himno de Estados Unidos.

“Con su permiso, me lanzo con el Himno estadounidense, porque es la única maldita oportunidad en que voy a poder ensayar”, dijo a sus seguidores, según puede verse en un video que se ha viralizado en redes sociales.

