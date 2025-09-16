Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30
RPP Data
RPP Data
Mujeres defensoras bajo amenaza por economías ilegales y mafias extranjeras
EP 292 • 03:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38

Bruce Dickinson, legendario vocalista de Iron Maiden, cantó el Himno de EE.UU. antes de un partido de la NFL [VIDEO]

La presentación de Bruce Dickinson fue ovacionada por los miles de asistentes al Acrisure Stadium.
La presentación de Bruce Dickinson fue ovacionada por los miles de asistentes al Acrisure Stadium. | Fuente: Captura de YouTube / Bruce Dickinson
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El frontman de ‘La Doncella’ se presentó ante los más de 65 mil asistentes al Acrisure Stadium, minutos antes del partido entre Pittsburgh Steelers y Seattle Seahawks.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bruce Dickinson, legendario vocalista de la banda Iron Maiden, cantó el Himno de Estados Unidos antes del partido del pasado domingo entre Pittsburgh Steelers y Seattle Seahawks, por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

El frontman de ‘La Doncella’ se presentó ante los más de 65 mil asistentes al impresionante Acrisure Stadium, de Pensilvania, que -sorprendidos- vieron a la leyenda del heavy metal entonar a capela la letra del Himno estadounidense.

La presentación de Bruce Dickinson se volvió viral en redes sociales, donde se destacó la performance del veterano cantante, de 67 años.

Cabe mencionar que el partido -válido por la semana dos de la presente temporada de la NFL- culminó con la derrota 17-31 de los Seattle Seahawks ante los Pittsburgh Steelers.

Bruce Dickinson ensayó en concierto previo

La semana pasada, Bruce Dickinson adelantó a sus fanáticos que se iba a presentar antes del partido entre Steelers y Seahawks, por la NFL.

En un concierto de su banda solista, en Boston, el pasado 11 de septiembre; Dickinson contó a los asistentes que se iba a presentar en el Acrisure Stadium y confesó que se encontraba algo nervioso por ello.

De hecho, a modo de práctica, el vocalista de Iron Maiden se animó a cantar en pleno concierto el Himno de Estados Unidos. 

“Con su permiso, me lanzo con el Himno estadounidense, porque es la única maldita oportunidad en que voy a poder ensayar”, dijo a sus seguidores, según puede verse en un video que se ha viralizado en redes sociales.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Bruce Dickinson Iron Maiden Heavy metal NFL

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA