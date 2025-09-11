Perú en Mundial de Atletismo 2025: clasificados, calendario y horarios del campeonato en Tokio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llega el momento del inicio del Campeonato Mundial de Atletismo 2025, la vigésima edición que tendrá como sede a Tokio. El ‘Team Perú’ se hará presente con una delegación que la integran 10 deportistas, resaltando la bicampeona Kimberly García y la olímpica Evelyn Inga.

La marcha atlética es la principal carta de Perú para dar pelea en las pruebas de fondo. Kimberly García, tres años atrás, logró coronarse en dos distancias de una misma edición. Aunque no llega en su mejor momento, la experiencia de la huancaína es considerada clave por World Athletics.

Más de 2.000 atletas de 200 delegaciones nacionales competirán en 49 pruebas, con 147 medallas en juego.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo y dónde será el Mundial de Atletismo 2025?

El Campeonato Mundial de Atletismo se desarrollará del 13 al 21 de septiembre en Tokio, albergando la mayoría de las pruebas en el Estadio Nacional de Japón. Por la diferencia horaria, las competencias en Perú inician un día antes.

¿Cuáles son las clasificados peruanos en el Mundial de Atletismo 2025?

Kimberly García – 20 km marcha atlética y 35 km marcha atlética Mary Luz Andía – 20 km marcha atlética y 35 km marcha atlética Evelyn Inga – 20 km marcha atlética Brigitte Coaquira – 35 km marcha atlética Sheyla Eulogio – Maratón femenina Zaida Ramos – Maratón femenina Aydee Loayza – Maratón femenina René Champi – Maratón masculina Ferdinand Cereceda – Maratón masculina Luis Henry Campos – 20 km marcha atlética

Calendario de Perú en el Mundial de Atletismo 2025

Viernes 12 de septiembre

5:30 p.m. | 35 km marcha atlética femenina

Kimberly García, Mary Luz Andía y Brigitte Coaquira

Sábado 13 de septiembre

5:30 p.m. | Maratón femenina

Sheyla Eulogio, Zaida Ramos y Aydee Loayza

Domingo 14 de septiembre

5:30 p.m. | Maratón masculina

Rene Champi y Ferdinand Cereceda

Viernes 19 de septiembre

5:00 p.m. | 20 km marcha atlética femenina

Kimberly García, Evelyn Inga y Mary Luz Andía

7:20 p.m. | 20 km marcha atlética masculina

Luis Henry Campos

¿Dónde ver el Mundial de Atletismo 2025 por TV y streaming?

El Campeonato Mundial de Atletismo podrá seguirse EN DIRECTO en la web de World Athletics. En Brasil, el evento se verá por SporTV y Globo Play, en Estados Unidos por Peacock y CNBC, mientras que en España va mediante Eurosport, Teledeporte y RTVE Play. Todos los detalles de la participación peruana los tendrás en RPP.pe.

¿Cómo le ha ido a Perú en los Mundiales de Atletismo?

Considerando las 19 ediciones previas del Mundial de Atletismo, Perú cuenta con tres preseas en el medallero general, todas conseguidas por Kimberly García. En Eugene 2022, la huancaína se convirtió en gran protagonista al ganar el oro de los 35 km y 20 km de marcha atlética. Para el año siguiente, en Budapest, se colgó la plata en 35 km de marcha.