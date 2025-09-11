Con Ignacio Buse, Perú vs. Portugal: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Día 1 de la Copa Davis 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Portugal EN VIVO: se enfrentan este viernes 12 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima, por el día 1 de la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. Ignacio Buse enfrentará a Jaime Faria por el segundo turno de la jornada. Los partidos serán transmitidos por TV Perú. Todos los detalles los encontrarás en la web de RPP.pe.

La Copa Davis está de regreso en el país y Perú buscará llegar a los qualifiers del próximo año superando a Portugal, un representativo con un top 100 y tres top 200, que coloca a los lusos como favoritos en la serie.

Pero en la Davis, Perú ha sabido de golpes. El cuadro capitaneado por Luis Horna cuenta ahora con Ignacio Buse (#112 ATP) como raqueta principal, quien llega al certamen tras ser campeón en Sevilla.

Nacho jugará ante Jaime Faria (#115) en el segundo encuentro, mientras la serie la abrirán Gonzalo Bueno (#209) y Nuno Borges (#52).

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Faria EN VIVO por el Perú - Portugal del Grupo Mundial I?

El partido entre Ignacio Buse y Jaime Faria, por el día 1 de la serie Perú vs. Portugal, se disputará el viernes 12 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposicion, en Lima (Perú), sobre la superficie de arcilla.

¿A qué hora juegan Buse vs Faría EN VIVO por el Perú - Portugal del Grupo Mundial I?

Los partidos del Día 1 entre Perú y Portugal comenzarán el viernes 12 de septiembre a las 4:00 p.m., mientras que el partido de Ignacio Buse vs. Jaime Faría será el segundo de la jornada, aproximadamente desde las 6:00 p.m.

En Perú , el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m. En Portugal , el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 00:00 a.m. (sábado)

, el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 00:00 a.m. (sábado) En Chile, el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.



En Venezuela, el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 8:00 p.m.



En México (CDMX), Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a las 7:00 p.m.

En España, el partido Buse vs. Faría por Copa Davis comienza a la 01:00 a.m. (sábado)

¿Dónde ver el Perú vs Portugal EN VIVO por TV y streaming?

La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitido EN VIVO por TV para Perú de manera gratuita a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.

Buse vs Faria: historial de enfrentamientos

El único enfrentamiento entre Ignacio Buse y Jaime Faria se produjo en febrero del 2024, por el M25 de Vila Real de San Antonio, en Portugal. En la ronda de 32, el peruano ganó por 5-7, 6-4 y 7-5.

Fechas y horarios de la serie Perú vs Portugal en el Grupo Mundial I

Viernes 12 de septiembre

4:00 p.m. | Gonzalo Bueno vs. Nuno Borges - Singles 1

TBD | Ignacio Buse vs. Jaime Faria - Singles 2

Sábado 13 de septiembre

2:00 p.m. | Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs. Nuno Borges y Francisco Cabral - Dobles

TBD | Ignacio Buse vs. Nuno Borges - Singles 3

TBD | Gonzalo Bueno vs. Jaime Faria - Singles 4