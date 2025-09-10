Últimas Noticias
Con Kimberly García y Evelyn Inga: los peruanos que competirán en el Mundial de Atletismo 2025

El Mundial de Atletismo 2025 se disputará en Tokio, durante el mes de septiembre
El Mundial de Atletismo 2025 se disputará en Tokio, durante el mes de septiembre | Fuente: IPD
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Del 13 al 21 de septiembre se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Atletismo, donde el Perú estará representado por 10 deportistas.

Tokio será la sede de la vigésima edición del Campeonato Mundial de Atletismo, un certamen que volverá a contar con presencia peruana gracias a sus representantes en el fondismo, marcha atlética y maratón.

El ‘Team Perú’ está conformado por 10 deportistas, una lista en la que destaca Kimberly García. La doble campeona mundial en 2022 vuelve a ponerse frente al gran desafío. La huancaína competirá en dos distancias de la marcha atlética y en ambas llega con las condiciones para alcanzar el podio.

Perú solo ha conseguido tres medallas en la historia del Mundial de Atletismo y todas fueron gracias a Kimberly García: oro en 20 km (Eugene 2022), oro en 35 km (Eugene 2022) y plata en 35 km (Budapest 2023).

Evelyn Inga también aparece en la lista rojiblanca. Un año atrás, obtuvo un diploma olímpico en París 2024, el mejor resultado para el atletismo nacional en los Juegos Olímpicos. Actualmente es la sexta mejor de 20 kilómetros en el ranking de World Athletics, detrás de García (5°).

En la delegación predomina la rama femenina con siete nombres frente a tres del ámbito masculino. Aquí aparecen los también olímpicos Mary Luz Andía y Luis Henry Campos.

Equipo peruano en el Mundial de Atletismo 2025

Kimberly García – 20 km marcha atlética y 35 km marcha atlética

Mary Luz Andía – 20 km marcha atlética y 35 km marcha atlética

Evelyn Inga – 20 km marcha atlética

Brigitte Coaquira – 35 km marcha atlética

Sheyla Eulogio – Maratón femenina

Zaida Ramos – Maratón femenina

Aydee Loayza – Maratón femenina

René Champi – Maratón masculina

Ferdinand Cereceda – Maratón masculina

Luis Henry Campos – 20 km marcha atlética

Calendario del Team Perú en el Mundial de Atletismo

El Campeonato Mundial de Atletismo 2025 se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre, teniendo como sede del Estadio Nacional de Japón, mientras que las pruebas de largo aliento se realizarán en los alrededores del recinto.

El Team Perú debutará en el primer día de competencia con los 35 kilómetros de marcha atlética femenina, el sábado 13 de septiembre, teniendo en acción a Kimberly García, Mary Luz Andía y Brigitte Coaquira (6:00 p.m. / horario peruano).

Al día siguiente será el turno de la maratón femenina, con Sheyla Eulogio, Zaida Ramos y Aydee Loayza (6:00 p.m.).

El lunes 15 de septiembre, René Champi y Ferdinand Cereceda saltarán a la pista de la maratón masculina. En el penúltimo día de pruebas, el sábado 20, Kimberly García y Mary Luz Andía volverán a la actividad, esta vez junto a Evelyn Inga, en los 20 kilómetros (5:30 p.m.). En esa misma distancia, pero de la rama masculina, también competirá Luis Henry Campos (7:50 p.m.).

Tags
Mundial de Atletismo Atletismo Kimberly García Evelyn Inga Mundial de Atletismo 2025

