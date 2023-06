Una baja más para el Mundial: Rui Hachimura renuncia a jugar por Japón para centrarse en la NBA

El japonés Rui Hachimura ha renunciado a participar en la Copa Mundial de Baloncesto, para centrarse en la NBA, anunció la federación nipona.

La decisión se produce tras "intensas discusiones" con Hachimura y su agencia de representación, Wasserman, y después de "considerar exhaustivamente su contrato en la NBA", explicó en un comunicado la Asociación de Baloncesto de Japón (JBA), que ha decidido respetar "los deseos" del jugador y no convocarlo para la cita mundialista.

La Copa Mundial de Baloncesto de este año está organizada conjuntamente por Filipinas, Japón e Indonesia, y se desarrollará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre.

Se esperaba que el ala-pívot, de 25 años, que juega actualmente en Los Angeles Lakers tras su paso por los Washington Wizards, desempeñara un papel clave junto a la selección coanfitriona.

En el comunicado difundido por la JBA, Hachimura se disculpa con los aficionados "que han estado esperando con ilusión la Copa Mundial" y asegura que ha sido "una decisión muy difícil".

"He tomado esta decisión después de priorizar y considerar mi futura carrera en la NBA mientras me preparo para ser por primera vez agente libre después de la temporada pasada y una larga carrera en los playoffs. También me concentraré en entrenar este verano para ponerme en forma para la próxima temporada", explicó el jugador.

¿Un Mundial sin estrellas?

La baja de Rui Hachimura se suma a la del pívot francés Victor Wembanyama, nueva sensación de la NBA, quien también renunció a disputar el Mundial para priorizar su debut con los San Antonio Spurs.



"No sería realista en términos de desarrollo ni prudente en términos de salud", dijo 'Wemby' en una entrevista a L'Equipe en San Antonio (Texas), donde el prodigio de 19 años, primera elección del draft, acaba de desembarcar tras una semana agitada al aterrizar en Estados Unidos como una estrella del rock.

El antiguo jugador del Metropolitans 92 calificó su decisión de no jugar el Mundial (25 agosto-10 septiembre en Japón, Filipinas e Indonesia) como "irrevocable" y "frustrante". "Habría significado jugar 170 partidos en 24 meses", señaló, haciendo referencia a la próxima temporada NBA y a los Juegos Olímpicos de París 2024. (Con información de EFE y AFP)