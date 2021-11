Sofía Mulanovich, una del mejores deportistas peruana de todos los tiempos. | Fuente: Instagram Sofía Mulanovich

Creció en Punta Hermosa hace 38 años, donde aún vive. Y era inevitable que desde su infancia se apasione por el surf, como lo hicieron en su momento su abuelo, su papá y sus hermanos, quienes fueron sus primeros profesores para domar las olas. Ahora, Sofía Mulanovich se siente orgullosa por todo lo logrado en su laureada carrera. Ya hace pocos meses brilló en uno de los máximos sueños que le faltaban cumplir: competir en los Juegos Olímpicos.

La 'Gringa' confesó que le faltó un poco más de suerte para derrotar a Carissa Mooore en Tokio 2020. Su rival, que finalmente se llevó la medalla de oro, sintió la presión ante Mulanovich, que una vez más sacó la cara por el Perú con grandes maniobras para terminar su serie con la frente bien en alto.



Además en entrevista con RPP Noticias, Mulanovich confesó su alegría por haber ganado hace unos días el campeonato Rival Series II de Australia, en el cual superó a leyendas del surf mundial. Este nuevo título es una inyección anímica para la tricampeona mundial que nos contó sus planes para el 2022 y sobre la posibilidad de volver a unos JJ.OO. en París 2024.

La orgullosa mamá del pequeño Theo aún sigue vigente y el retiro aún no se encuentra en su agenda.

¿Cómo te coronaste campeona del Rival Series II?

Es un show que lo pasan por señal abierta en Australia y básicamente hacen que cada una corra una ola que esté al frente de tu casa o como máximo a 40 kilómetros. La que mejor ola gana el show. Eran con las mejores chicas y cada una tenía su episodio. Solo podías correr por dos horas y veían todas tus maniobras. La gente de la producción te filmaba, fue en un par períodos.

Competiste con la mejores del tour y con leyendas del surf

Fue como febrero y marzo del 2020. Layne Beachley quedó en segundo lugar y Serena Brooke en el tercero. Había campeonas mundiales y chicas de 20 países.

Sobre los Juegos Olímpicos, ¿cómo viviste la antesala del certamen?

Fue un camino superlargo, con altos y bajos y gracias a Dios pude clasificar. Fue un sueño hecho realidad, las Olimpiadas fueron todo, una experiencia increíble para cualquier deportista. Nada, súper feliz por haber llegado. Nunca me imaginé llegar a las Olimpiadas después de tanto tiempo.

¿Cuál es tu análisis del rendimiento de todo el equipo de surf en los JJ.OO.?

Fue súper bueno ante la élite del surf, hubo bastantes Top 10. Yo quedé noveno, Miguel Tudela también en noveno y Lucca Messina en quinto, todos han hecho una súper labor, han estado super enfocados.

Estuviste cerca de derrotar a Carissa Morre, que finalmente se llevó la medalla de oro.

La tuve súper difícil, la peleé con la campeona olímpica y mundial, dejé todo en la cancha. Fue una serie bastante peleada. Me voy contenta de ir a las Olimpiadas, de haber clasificado y de haber llegado.



¿Paris 2024 está en tus planes a futuro?

No sé ah, creo que lo veré por la tele (Risas). No sé en qué estaré en ese momento y cómo se van a desarrollar las cosas. Ya tengo 38 años, pero dicen que la edad está en la mente y en el espíritu.

¿Quién crees que puede seguir los pasos en el Perú?

Cada día veo que el deporte está más fuerte, acaban de estar los chicos en los Challengers. Lucca Messina está muy cerca de entrar al WCT, está corriendo increíble y está enfocado. También está Miguel Tudela que la está rompiendo, y siguen Alonso Correa, Daniella Rosas, Sol Aguirre y Catalina Zariquei que es una niña que está corriendo súper bien, tiene un 'futurazo' que debe seguir ganando campeonatos, experiencia y con todo…

Hay equipo, Lucca Mesina está a un paso de llegar a World Championship Tour (WCT).



Ahora enfocados en Lucas que puede generar historia. Él siempre está viajando a distintos países para los eventos. Sé que para en Perú y que para mucho tiempo en California. Es bueno para estar entrenando y rozándote con los mejores.

En un momento te dedicaste a la labor de entrenadora, ¿te gustaría retomar esa faceta?

Tuve el proyecto Sofía Mulanovich, fue super bacán y duró tres años. Me gustaría retomarlo, fue un aprendizaje súper bonito, trabajé con muchos niños en un programa de alto rendimiento para jóvenes con futuro en el surf peruano. Tuve a Jhonny Guerrero, Diana Barrios y Daniella Rosas que es la que más resultados está dando.

Lograste en tres ocasiones ser campeona mundial, ¿cuál es la más importante en tu carrera?

Todas fueron especiales, pero creo que me quedo con el último en 2019 en ISA, en Japón. De hecho fue un sentimiento súper lindo, volver después de tanto tiempo y más madura tomando mejores decisiones, me gustó muchísimo. El campeonato 2004 en el campeonato profesional (WSL) también fue increíble.







Luego de más de casi 20 años como profesional del Surf, ¿quiénes son tus mejores amigas en el Tour?

Hay muchas, pero me llevo mejor con Stefanie Gilmore. A Carissa Moore la quiero mucho también. Me llevo bien con todas las chicas del Tour, obviamente cada una vive en su país. Tenemos una muy buena amistad y mucho respeto.

Tus planes para el 2022, ¿cuál será es tu próximo campeonato?

Después de las Olimpiadas me he tomado un tiempo para mí y un tiempo en casa, pero ya pronto veré en qué campeonatos hay para el próximo año, sin ninguna presión y nada muy grande. Más grande como las Olimpiadas no creo que corra, algo así de grande, no.

En 2013 te retiraste, pero luego volviste y hasta saliste nuevamente campeona mundial, ¿hoy por hoy has pensando en el retiro?

En el surfing uno nunca se retira, mi papá tiene más de 70 años y surfea todos los días. Es un estlo de vida lo que nos mueve meternos al mar, es nuestro deporte y nuestro hobby. Me retiré en 2013 y luego participé en algunos campeonatos y de ahí en 2019 salí campeona mundial ISA de Japón. Aún no lo pienso.

Más sobre Sofía Mulanovich:

¿Playa favorita en Perú?: Lobitos

¿Playa favorita en el mundo?: Lobitos

¿Mejor deportista peruano en 2021?: tengo dos nombres Ángelo Caro y Luca Messina

¿Tu máxima rival en el tour?: Tengo varias, Stefanie Gilmore, Chelsea Hedges y Analí Gómez.

¿La mejor surfista que has visto?: Stefanie Gilmore y Carrisa Moore las mejores de todos los tiempos

Un deporte como hobby: tenis

¿Cristiano o Messi?: Messi, cumplimos años el mismo día

¿De qué equipo de fútbol eres hincha?: Alianza Lima

¿Ángelo Caro?: capazo. Lo admiro mucho

¿La Familia?: es todo

¿Maestro en el surf?: mi papá y mis hermanos

¿Tu hijo?: mi vida entera, va a seguir mis pasos.







