Tom Brady ya tiene 41 años, pero dice que tiene para rato | Fuente: AFP

El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, a sus 41 años de edad y 19 dentro de la NFL, no piensa aún en la retirada, por lo que seguirá activo al menos para el campeonato 2019.



"Cero" posibilidades de la retirada, respondió Brady cuando se le cuestionó si esta sería su última temporada.



No quiso abundar más, pero con sólo una palabra dejó claro que los seguidores de la NFL tendrán a Brady al menos un campeonato más.



Brady estuvo presente junto con el resto del equipo en la reunión que tuvieron con aproximadamente 35.000 seguidores en el campo del "Gillete Stadium", antes de partir rumbo a Atlanta, en donde el próximo domingo enfrentarán a los Rams de Los Ángeles en el partido del Super Bowl.



Brady indicó que no hay posibilidades de que el Super Bowl LIII, que se celebrará el próximo domingo, sea su último partido.



Brady ha sido uno de los mariscales de campo más exitosos en la historia de la NFL y ha reiterado su objetivo de jugar en la liga hasta que tenga 45 años.



Algunos han creado una narrativa de despedida para el mariscal de campo en torno a un segundo enfrentamiento de Super Bowl con los Rams, pero a Brady no le importa.



Brady hizo el viaje a Atlanta este domingo en busca de su sexto anillo de Super Bowl, en caso de que derrote a los Rams.

