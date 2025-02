Super Bowl 2025 en vivo: ¿A qué hora juegan Chiefs vs Eagles y dónde ver por TV la final de NFL?

Conoce todos los pormenores del duelo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Super Bowl 2025, el cual se disputará en New Orleans.

El día esperado llegó. El Super Bowl LIX (o también conocido como Super Bowl 2025) tendrá lugar este domingo en Nueva Orleans, con el choque entre los Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles. Ambos equipos se vuelven a ver las caras en la gran final de NFL tras dos años y a continuación te traemos todos los detalles para que no te pierdas el evento de fútbol americano.

Los Chiefs, de Patrick Mahomes y Travis Kelce, consiguió su tercera clasificación consecutiva a un Super Bowl tras vencer por 32-29 a los Buffalo Bills en la Conferencia Americana. Ahora, intentarán hacer historia y conseguir su tercer título consecutivo en la NFL, un hecho sin antecedentes desde la nueva era.

Al frente llegan los Philadelphia Eagles, los cuales solo han logrado levantar el anillo por una ocasión: en 2018, cuando vencieron a los New England Patriots. Ahora, con Jalen Hurts a la cabeza, intentarán vengarse de la derrota sufrida ante los Chiefs en el Super Bowl 2023 para así volver a la cima de la NFL.

¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl 2025 en vivo, Chiefs vs Eagles?

El Super Bowl 2025 se realizará hoy domingo 9 de febrero en el estadio Caesars Superdome, el cual cuenta con una capacidad para albergar a 83,000 personas. La gran final de NFL comenzará a partir de 5:30 p.m. de Nueva Orleans y a las 6:30 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles en vivo en USA y México?

El Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles inicia en Florida a las 6:30 p.m. (hora local)

El Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles inicia en Virginia a las 6:30 p.m. (hora local)

El Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles inicia en Washington a las 6:30 p.m. (hora local)

El Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles inicia en Georgia a las 6:30 p.m. (hora local)

El Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles inicia en Connecticut a las 6:30 p.m. (hora local)

El Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles inicia en New York a las 6:30 p.m. (hora local)

El Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles inicia en México a las 5:30 p.m. (hora local)

¿A qué hora se juega el Super Bowl 2025 en vivo con Chiefs vs Eagles?

En Perú, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 6:30 p.m.

En Colombia, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 6:30 p.m.

En Venzuela, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 7:30 p.m.

En Brasil, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 7:30 p.m.

En Argentina, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 8:30 p.m.

En Paraguat, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 8:30 p.m.

En Chile, el Super Bowl 2025 Chiefs vs Eagles iniciará a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Super Bowl 2025 en vivo con Chiefs vs Eagles?

El Super Bowl 2025 es un evento que se verá en diferentes países del mundo. En Sudamérica, el gran evento de NFL llegará por medio de ESPN y Disney+. En México, Fox Sports se encargará de la emisión, mientras que en Estados Unidos podrá ser visto vía NBC. Además, los servicios de streaming que llevarán el Chiefs vs Eagles son NFL+ y Paramount+.

Super Bowl: últimos resultados de la final de NFL

Super Bowl 2024 - Kansas City Chiefs 25-22 San Francisco 49ers

Super Bowl 2023 - Kansas City Chiefs 38-35 Philadelphia Eagles

Super Bowl 2022 - Los Angeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals

Super Bowl 2021 - Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs

Super Bowl 2020 - Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers