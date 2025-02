Desde Michael Jackson hasta Shakira y JLo: los 10 mejores shows de medio tiempo del Super Bowl

PROGAMER | EP 92 | The Game Awards no son “los Oscar”, sino el “Super Bowl” de los videojuegos: todos los ganadores y anuncios

Y llegó el día. Fer, Leo y Enrique conversan largo y tendido sobre los premios y los anuncios de The Game Awards, con It Takes Two llevándose el GOTY del año. Discusión plena, en la que nos quejamos de la cantidad de anuncios en la fecha, además de ciertos resultados que no merecían la estatuilla y una teoría sobre la invisibilidad hacia la comunidad hispana. ¡Síguenos en redes!