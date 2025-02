Bad Bunny destaca su sonrisa en comercial de galletas que se presentará en el Super Bowl 2025 [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bad Bunny estará presente, al menos de manera indirecta, en el Super Bowl 2025 que se llevará a cabo este domingo 9 de febrero. El popular ‘Conejo malo’ protagoniza un comercial de una popular marca de galletas, el cual, de acuerdo a Billboard, será transmitido durante el primer cuarto de hora en la final la National Football League (NFL).

En el video, compartido en YouTube por la misma compañía de galletas, se puede ver a Bad Bunny destacando su sonrisa en un salón de hotel donde participan primero los actores Aubrey Plaza y Michael Shannon.

En el comercial se puede ver a Plaza y Shannon entrando a un salón donde las personas son “saladas”. “Esta es nuestra gente”, expresa la actriz mientras reconoce a una adolescente pegada a su celular y a un operador de cabina de peaje, quien le recrimina a Shannon.

“Cuando sonrío, la gente piensa que es un error técnico”, se cuestiona el actor.

“Por favor, soy la versión humana del lunes”, responde Aubrey Plaza ante las interrogantes de Michael Shannon, quien asegura tener una personalidad “que cura carnes”. Seguidamente, los dos protagonistas toman las galletas en la mesa. “¿Por qué Ritz es tan bueno? ¿Tan delicioso y mantecoso?”, señala Plaza.

Acto seguido, Bad Bunny hace su aparición. Usando un abrigo color beige, lentes oscuros y con una llamativa sonrisa, el cantante puertorriqueño queda fascinado con las galletas. “¿Están buenas?, ¿no?”, dice el artista en español, sin imaginar que atrás de él hay un cartel en la pared con el mensaje: “No se permiten sonrisas”.

“¡Lee el cartel Bad Bunny! Este es un club sin sonrisas”, le reclama Michael Shannon al cantante. “Harás que nos echen”, precisa Aubrey Plaza mientras le comparte su galleta al puertorriqueño.

Aubrey Plaza y Michael Shannon aparecen con Bad Bunny en nuevo comercial de galletas. | Fuente: AFP

¿Quiénes cantarán en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2025?

SZA se unirá a Kendrick Lamar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, que se realizará este 9 de febrero en el Superdone de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Fue Apple Music, patrocinador principal del show del Super Bowl, el que anunció a la cantante estadounidense como artista invitada para acompañar a Lamar en la esperada final de la NFL.

Cabe mencionar que SZA ya cantó al lado de Kendrick Lamar. La estrella del R&B alternativo colaboró con Lamar en su más reciente álbum GNX para las canciones Gloria y Luther. Anteriormente, SZA y el rapero lanzaron sus éxitos All the Stars y Doves in the Wind, siendo la primera nominada al Oscar.

SZA cuenta con dos nominaciones a los Grammys por su sencillo Saturn que se encuentra nominado en las categorías Mejor canción R&B y Mejor actuación R&B. La cantante ya ganó un total de cuatro premios Grammy.

Por su parte, Lamar tiene siete nominaciones en los Grammy 2025 por Like That con Future y Metro Boomin y Not Like Us, que destaca en las categorías de Canción y Grabación del año. En su carrera Lamar tiene 17 premios.

SZA se unirá a Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025. | Fuente: Facebook (Kendrick Lamar)/Instagram (sza)

¿Qué tráilers se esperan en el Super Bowl 2025?

El Super Bowl ha sido durante años la plataforma perfecta para el lanzamiento de adelantos de algunas de las películas más esperadas. Desde la icónica Día de la Independencia (1996) hasta Los Vengadores (2012), el evento deportivo más grande de Norteamérica siempre ha sabido cómo sorprendernos. Y este 2025 no será la excepción.

Según Variety, este 9 de febrero, durante el esperado enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, millones de espectadores en todo el mundo serán testigos de nuevos adelantos de grandes producciones. Uno de los grandes protagonistas será Misión Imposible: Sentencia Final, la octava entrega de la franquicia protagonizada por Tom Cruise.

Pero no todo será acción. Universal traerá consigo el regreso de los temidos dinosaurios con Jurassic World: Rebirth, la cuarta entrega de la saga, que verá a Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey enfrentarse a los animales más peligrosos del planeta. Además, el estudio aprovechará la ocasión para adelantar imágenes de M3gan 2.0 y el esperado live-action de Cómo entrenar a tu dragón.

