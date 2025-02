Las estrellas que dijeron 'no' al Super Bowl: ¿quiénes rechazaron cantar en el show de medio tiempo y por qué?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la NFL. Cada año, seleccionan a un artista o grupo para amenizar el descanso de los equipos que se van a enfrentar en la final del torneo, sin embargo, no todos los conciertos han salido bien.

Uno de los más recordados es el de Michael Jackson (1993) que dejó la valla alta, frente a los demás; y otros no han superado la expectativa, como Maroon 5 (2019). Pese a que muchos artistas han sido los llamados, algunos han rechazado la oferta por un sinfín de razones. Conócelos aquí.

1. Outkast

De acuerdo con el rapero Big Boi, la NFL les ofreció actuar en el Super Bowl 2004. La organización le pidió que vaya con André 3000, fundador de Outkast, pero André dijo que no.

Durante un episodio de 2015 de The Dan Le Batard Show en ESPN, Big Boi dijo que su otra mitad "no quería cortar las canciones, quería hacer las canciones completas. Pensé: 'No, no puedo hacerlo'". En particular, no quería acortar Hey Ya! y The Way You Move, sus temas más famosos.

En cambio, ese año actuó un gran grupo de músicos: Jessica Simpson, Ocean Soul, Spirit of Houston, Diddy, Kid Rock, Nelly, Justin Timberlake y Janet Jackson donde, en vivo, el cantante le retiró parte del atuendo a la artista, con lo cual dejó ver su pecho.

OutKast fue un dúo de southern rap estadounidense fundado en Atlanta, Georgia en el año 1992 por André 3000 y Big Boi.​ Fuente: @Outkast

2. Adele

En agosto de 2016, Adele confirmó en un concierto que la habían invitado a hacer un show en el medio tiempo del Super Bowl 2017, sin embargo, dijo que no.

"En primer lugar, no voy a actuar en el Super Bowl. Quiero decir, vamos, ese espectáculo no se trata de música. Y yo realmente no sé bailar ni nada de eso. Fueron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no", mencionó al medio británico The Sun negando así su presencia en el estadio.

No obstante, la NFL y Pepsi decidieron dar su versión a estas declaraciones. "La NFL y Pepsi son grandes fans de Adele. Hemos tenido conversaciones con varios artistas sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Pepsi. Sin embargo, en este momento no hemos extendido una oferta formal a Adele ni a nadie más", dijeron a Billboard en ese entonces. Tras ello, fue Lady Gaga quien se presentó.

Adele Laurie Blue Adkins, conocida simplemente como Adele, es una cantautora y multinstrumentista británica.​ Fuente: @Adele

3. Pink

Una de las artistas que los fans de la NFL esperan ver es a Pink ya que, en 2018, interpretó el himno nacional en esa final. Al año siguiente, la organización la contactó para que participe en el medio tiempo, pero lo rechazó. En entrevista con Billboard, mencionó que "todos los que lo hacen son perseguidos".

Asimismo, agregó que la NFL no apoyaría su decisión de arrodillarse como lo hizo el mariscal de campo Colin Kaepernick como protesta por la injusticia racial. "Probablemente me arrodillaría y me dejaría llevar. Sólo deberían dárselo, debido a la controversia, a mujeres afroamericanas o latinas por un tiempo", dijo. Por eso, en 2018, Maroon 5 junto a Travis Scott y Big Boi encabezaron el espectáculo.

Alecia Beth Moore Hart, conocida artísticamente como Pink, es una cantante, compositora, bailarina, acróbata y actriz estadounidense.Fuente: @pink

4. Cardi B

Pese a amar el fútbol americano y siendo fan del jugador Colin Kaepernick, Cardi B rechazó ser parte del Super Bowl 2019. "Tuve que sacrificar mucho dinero para poder actuar, pero hay un hombre que sacrificó su trabajo por nosotros, así que tenemos que apoyarlo", dijo a Associated Press en ese entonces.

"Escucho a la gente decir cosas como 'Oh, todos están diciendo todas estas cosas sobre el Super Bowl, pero están haciendo todas estas fiestas'. Y es como, bueno, si la NFL puede beneficiarse de nosotros, entonces yo me beneficiaré de ustedes", continuó. Sin embargo, cabe la posibilidad de que cambie de opinión ya que lo mismo sucedió con Rihanna quien, en 2019, declaró algo similar y en 2023 hizo su show.

"A mi parecer, todavía queda mucho por mejorar, pero es poderoso romper esas puertas y tener una representación a un nivel tan alto, tan consistente", dijo Rihanna a Vogue.

Belcalis Marlenis Cephus, conocida por su nombre artístico Cardi B, es una rapera estadounidense.Fuente: @iamcardib

5. Jay-Z

En 2020, Jay-Z y Roc Nation fueron los responsables de producir el show de medio tiempo de Jennifer Lopez y Shakira, pero el esposo de Beyoncé no ha pisado el escenario pese a que 'Queen B' se impuso en el evento dos veces.

En una entrevista de 2020 con The New York Times, reveló que en un momento le habían ofrecido participar del espectáculo, siempre y cuando invitara a Kanye West y Rihanna a interpretar su éxito Run This Town. "No se puede hacer así, decirle a alguien que va a hacer el espectáculo del entretiempo dependiendo de quién traiga. Les dije que se olvidaran de eso. Era una cuestión de principios", dijo.

Jay-Z asiste a la 67° edición de los premios Grammy en el Crypto.com Arena.Fuente: AFP

6. Taylor Swift

Según Variety, a Taylor Swift le ofrecieron el escenario en el Super Bowl de 2023; no obstante, el medio internacional TMZ mencionó que la intérprete rechazó cantar en el show para dedicarse a sus álbumes, aunque en realidad, se estaba preparando para su gira Eras Tour.

Por eso, ese año Rihanna fue convocada. A pesar de que no cantó, estuvo como espectadora porque su pareja, Travis Kelce, que forma parte de los Kansas City Chiefs, jugó la final.

Taylor Alison Swift es una cantante, compositora, productora discográfica, directora, actriz y empresaria estadounidense.Fuente: AFP

7. Dolly Parton

En noviembre de 2023, Dolly Parton confesó a The Hollywood Reporter que había rechazado el Super Bowl, y no solo una vez. "Claro. Me lo han ofrecido muchas veces. No pude hacerlo por otras razones o simplemente no pensé que fuera lo suficientemente grande para hacerlo, para hacer una producción tan grande", dijo. "Cuando piensas en esos espectáculos, son producciones muy grandes. Nunca he hecho nada con una producción tan grande. No sé si hubiera podido".

Dolly Rebecca Parton es una cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense.Fuente: @DollyParton

PROGAMER PROGAMER | EP 92 | The Game Awards no son “los Oscar”, sino el “Super Bowl” de los videojuegos: todos los ganadores y anuncios Y llegó el día. Fer, Leo y Enrique conversan largo y tendido sobre los premios y los anuncios de The Game Awards, con It Takes Two llevándose el GOTY del año. Discusión plena, en la que nos quejamos de la cantidad de anuncios en la fecha, además de ciertos resultados que no merecían la estatuilla y una teoría sobre la invisibilidad hacia la comunidad hispana. ¡Síguenos en redes! Leer más Compartir PROGAMER Share 00:00 · 00:00