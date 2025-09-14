¡En el podio! El Team Perú ganó la medalla de plata del ISA World Surfing Games 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una vez más en el podio. El Team Perú se colgó la medalla de plata del ISA World Surfing Games 2025 que culminó este domingo en El Salvador. La delegación nacional, integrada por seis deportistas, se quedó con el segundo puesto en la categoría por equipos.

El Team Perú estuvo representado por Arena Rodríguez, Sol Aguirre, Daniella Rosas, Alonso Correa, Lucca Mesinas y Lucas Pérez del Solar.

“La medalla de plata es un orgullo para el Perú y confirma que nuestro país sigue siendo una potencia del surf mundial. Este equipo nos ha enseñado el valor de la disciplina, la resiliencia y la infatigable entrega por dejar siempre al país en lo más alto”, destacó la Federación Deportiva Nacional de Tabla.

Perú destaca en el Mundial de Surf

El título por equipos del ISA World Surfing Games 2025 se quedó en manos de Australia, que recuperó el trofeo mundial después de 15 años. Perú logró el subcampeonato gracias a los resultados individuales de sus deportistas, siendo Arena Rodríguez la única que llegó hasta día final.

La surfista peruana de 20 años, la más joven del equipo, quedó en el cuarto puesto en la ronda final femenina.

En la historia del certamen Sofía Mulanovich (2019 y 2004) y Analí Gómez son las peruanas que han logrado el título mundial, mientras que en 1965 se colgó la medalla de oro en la rama masculina Felipe Pomar.

Esta edición ha sido clave para determinar las siembras de las próximas ediciones, que posteriormente serán clasificatorios para los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

Resultados individuales del Team Perú en ISA World Surfing Games 2025

Arena Rodríguez

4to puesto | Llegó hasta la ronda final femenina

Alonso Correa

Llegó hasta la semifinal del repechaje masculino

Sol Aguirre

Llegó hasta la semifinal del repechaje femenino

Daniella Rosas

Llegó hasta la ronda 8 del repechaje femenino

Lucca Mesinas

Llegó hasta la ronda 8 del repechaje masculino

Lucas Pérez