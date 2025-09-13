Últimas Noticias
Perú vs. Portugal, con Ignacio Buse vs. Nuno Borges EN VIVO: juegan por el Grupo Mundial I de la Copa Davis

Perú vs. Portugal: ¿dónde ver EN VIVO el Buse vs. Borges por el Grupo Mundial I de Copa Davis?
Perú vs. Portugal: ¿dónde ver EN VIVO el Buse vs. Borges por el Grupo Mundial I de Copa Davis? | Fuente: IPD
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Ignacio Buse enfrentará a Nuno Borges por el tercer partido de singles de la llave entre Perú y Portugal, correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Perú vs. Portugal EN VIVO: se enfrentan HOY sábado 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima, por el día 2 de la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. Ignacio Buse enfrentará a Nuno Borges por el segundo turno de la jornada. Los partidos serán transmitidos por TV Perú. Todos los detalles los encontrarás en la web de RPP.pe.


No pudieron Buse y Varillas: Perú perdió en dobles ante Portugal por el Grupo Mundial I de Copa Davis

► Perú vs. Portugal: ¿dónde ver EN VIVO por TV y streaming el encuentro del Grupo Mundial I de Copa Davis 2025?

Ignacio Buse vs Nuno Borges en vivo - minuto a minuto por Copa Davis

TenistasSet 1Set 2Set 3Sets
I. Buse (PER)



N. Borges (POR)



¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Borges EN VIVO por el Perú - Portugal del Grupo Mundial I?

El partido entre Ignacio Buse y Nuno Borges, por el día 2 de la serie Perú vs. Portugal, se disputará el sábado 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima (Perú), sobre la superficie de arcilla.

¿A qué hora juegan Buse vs Borges EN VIVO por el Perú - Portugal del Grupo Mundial I?

  • En Perú, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
  • En Portugal, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m.
  • En Chile, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
  • En México (CDMX), Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 3:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
  • En España, el partido Buse vs. Borges por Copa Davis comienza a la 11:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Portugal EN VIVO por TV y streaming?

La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitido EN VIVO por TV para Perú de manera gratuita a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.

Buse vs Borges: historial de enfrentamientos

No se registran enfrentamientos entre Ignacio Buse y Nuno Borges. En la Copa Davis, serán rivales por primera ocasión.

