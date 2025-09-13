Team Perú en los ISA World Surfing Games 2025 EN VIVO: sigue las competencia del Día 8 en El Salvador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú en los ISA World Surfing Games 2025 EN VIVO: sigue la transmisión del Día 8 de la competencia internacional de surf, donde el Team Perú se encuentra entre los países candidatos a quedarse con la corona por equipos y lucha también por los premios individuales.

El evento se lleva a cabo en el Surf City El Salvador, en la playa La Bocana desde las 08:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido EN DIRECTO por la página web y el canal de YouTube del isasurf. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

El equipo peruano está conformado por Alonso Correa, Lucca Mesinas, Lucas Pérez Del Solar, Sol Aguirre, Arena Rodríguez y Daniella Rosas, aunque solo cuatro de ellos siguen en carrera en el penúltimo día de acción.

Hasta el momento, Australia lidera la clasificación por equipos del ISA World Surfing Games 2025, pero Perú aparece en el segundo puesto muy de cerca.

¿Quiénes compiten en el team Perú en el Día 8 del ISA World Surfing Games 2025?

Los integrantes del Team Perú que tendrán acción son Alonso Correa, Sol Aguirre y Daniella Rosas. Arena Rodríguez volverá al mar el domingo 13 de septiembre.

Highlights from Day 7 at the @surfcity El Salvador ISA World Surfing Games.



🎥 @naslobustamante#ISASurfing pic.twitter.com/DxDCnYniYd — International Surfing Association (@ISAsurfing) September 13, 2025

Horarios del Team Perú en el Día 8 del ISA World Surfing Games 2025

Alonso Correa

08: 50 a.m. | HOMBRES Ronda 6, Heat 2



*De quedar entre los dos primeros, clasifica a la final (domingo)

*De quedar entre los dos últimos, disputará el repechaje 10 desde la 10:30 a.m.

Daniella Rosas

09:40 a.m. | MUJERES Repechaje 8, Heat 1

*De quedar entre las dos primeras, disputará el repechaje 9 desde las 11:20 a.m.

Sol Aguirre

10:10 a.m. | MUJERES Repechaje 8, Heat 2

*De quedar entre las dos primeras, disputará el repechaje 9 desde las 11:20 a.m.

¿Dónde ver al Team Perú EN VIVO en los ISA World Surfing Games 2025?

Los ISA World Surfing Games 2025 se podrán ver EN VIVO a través de la página web y el canal de YouTube de isasurf. El minuto a minuto de la participación de Perú lo tendrás por RPP.pe.