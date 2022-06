El gimnasta Arián se alista para participar en los Juegos Bolivarianos | Fuente: Difusión

Arián León Prado Muñoz, 26 años, ha dedicado gran parte de su vida a la gimnasia, fue justamente esta disciplina que llamó su atención desde temprana edad. Desde que era muy pequeño, su abuelo le inculcó dicha disciplina puesto que él también lo practicó desde niño.

Arian, participará en un Campamento de entrenamiento entre el 17 y el 23 de junio de 2022 con los gimnastas de la selección Colombia. Dichos entrenamientos servirán de preparación para los Juegos Bolivarianos, que se llevarán a cabo en la ciudad Valledupar (Colombia) entre el 25 y el 30 de junio de 2022.

"Es por ello que después de participar en varios campeonatos nacionales e internacionales, decidí dedicarme profesionalmente a la gimnasia y hoy en día es un orgullo para mí, ser parte de la selección nacional peruana y representar a mi país".

Campeón Nacional medallista sudamericano.

Campeón Nacional en todas las categorías infantil, juvenil y mayor.

Finalista Panamericano y gimnasta con dos mundiales.

Participó en los Panamericanos de Brasil en Junio 2021. Top 10

Participo en Panamericanos en Argentina en Diciembre 2021 puesto 4

Actualmente se está preparando para el Panamericano en Junio ( lugar por definir) y para el Sudamericano en Lima a realizarse en Agosto 2022

Los palmarés de Arián León Prado

2016

Federation Cup Championship

Gold Medal in Maximum Accumulator Gold Medal in

Pommel Horse Gold Medal in Parallel Bars Gold Medal in Still Rings

2016 South American Championship Adult Category Finalist in Floor Exercise 11th Maximum Accumulator Bronze Medal in Teams

2017

Finalista en el panamericano de especialistas en caballo con arcos (5to lugar)

Medalla de bronce sudamericano / 4to lugar final de barra fija sudamericano Cochabamba Bolivia

6to lugar juegos bolivarianos caballo con arcos 8to lugar barra fija/ 4tos por equipos

2018

4to lugar caballo con arzones Pacific Rim (copa pacifico)

Juegos sudamericanos reserva para la final en arzones, barra fija y paralelas.

Pre panamericano (clasificatorio para los juegos panamericanos Lima 2019) clasificación conseguida Clasificado al mundial de gimnasia en Doha-Qatar, MI primer campeonato mundial participando.

2019

World Cup challenge Qatar 19th barra fija, 17th caballero con arzones World Cup challenge Croacia 15th anillas Sudamericano Chile reserva final barra fija y arzones 4tos por equipos

Juegos panamericanos lima 9th lugar

Campeonato mundial sttugart ranking 72

2020

Campeonato internacional Rohoe island- USA 2th lugar Aim high academy invitational 1th lugar.

2021

Panamericano Gimnasia Artistica ( Brasil ) puesto 9

Sudamericano Argentina 2021 diciembre, puesto 4