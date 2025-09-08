Últimas Noticias
Óscar Ibáñez se va tras las Eliminatorias: ¿cuándo sería presentado el nuevo técnico de Perú?

La Selección Peruana ocupa el penúltimo lugar de las Eliminatorias.
La Selección Peruana ocupa el penúltimo lugar de las Eliminatorias. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer que Óscar Ibáñez dejará de ser el técnico de Perú tras el duelo ante Paraguay. Aquí más detalles de la bicolor.

La Selección Peruana se alista para enfrentar a Paraguay en el último partido de Óscar Ibáñez como director técnico. La decisión está tomada en la Videna, el DT de 58 años terminará su etapa como seleccionador tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

A pesar que señaló que Agustín Lozano, presidente de la FPF, le solicitó que siga al mando hasta que finalicen los partidos amistosos del mes de noviembre, Ibáñez se despedirá el martes por la noche en el Estadio Nacional. El apoyo de un grupo de jugadores no le valieron para prolongar su continuidad.

En tanto, RPP pudo conocer que los amistosos del combinado peruano en octubre y noviembre serán dirigidos por un entrenador interino. Los nombres que más suenan son los de Carlo Silvestri, actual técnico de Perú Sub 20, y de Manuel Barreto, que podría asumir esa función a pesar de ser Jefe de Unidad Técnica de Menores.

Los próximos meses serán claves para la Selección Peruana. Desde la FPF ya tienen un plan de cara al camino para el Mundial 2030 y la gran prioridad es elegir en enero del 2026 al próximo entrenador, que debe contar con una gran experiencia.

Jean Ferrari, en su cargo de Director General de Fútbol de la FPF, tendrá la labor de definir a un entrenador idóneo, cuya elección debe recibir el visto bueno de la Junta Directiva. El gran objetivo es que la Selección Peruana regrese a una cita mundialista tras dos procesos eliminatorios fallidos.

Números de Óscar Ibáñez:

  • Fecha 13: Perú 3-1 Bolivia
  • Fecha 14: Venezuela 1-0 Perú
  • Fecha 15: Colombia 0-0 Perú
  • Fecha 16: Perú 0-0 Ecuador
  • Fecha 17: Uruguay 3-0 Perú
  • Fecha 18: Perú - Paraguay

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

Selección Peruana Perú Óscar Ibáñez

