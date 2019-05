El ciclista Antonio Rastegorac denuncia que fue separado de la selección nacional injustamente

Antonio Rastegorac es campeón nacional de ciclismo de pista desde el 2015 hasta el 2017. | Fuente: elpoli.pe

Antonio Rastegorac, ciclista 12 veces campeón nacional, denuncia que fue expulsado del equipo nacional de ciclismo sin que se le haya llevado un proceso disciplinario. Además, comentó que se están cometiendo irregularidades en el proceso de selección de deportistas para los Panamericanos 2019.



El deportista explicó a RPP Noticias que este fue separado del equipo nacional por un “mal comportamiento”. Él explica que desde octubre del año pasado denunció diversas irregularidades se cometían dentro de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo (FDPC).



“Hice una queja en mis redes sociales y creo que quizás no estuvo bien hecha, pero esta tiene un fondo fuerte… no se había hecho una selección para llevar a los deportistas a un Panamericano en la ciudad de México y yo me quejé de eso porque me había preparado mucho para eso. Me llegó, luego, una carta notarial diciéndome que ya no formaba parte de la selección nacional por mi falta de respeto”, dijo el deportista a Conexión por RPP.



El destacado deportista dijo que se le propuso competir en una competencia de velocidad cuando este se encuentra en la categoría de pista, la cual tiene una mayor duración. Comentó que sinrazón la FDPC le pidió que se muda a Arequipa para que pueda participar en la categoría que quería; sin embargo, este no podía abandonar sus estudios universitarios.