Lima y Asunción son candidatas: ¿Cuándo se define la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027?

Podcast recomendado

EP19 | Dieta para la hipertensión: ¿Cómo reducir el consumo de sal?

Si te diagnosticaron hipertensión arterial y no sabes como manejar la dieta, escucha este episodio. Uno de los mayores temores en la dieta de quien padece hipertensión arterial es no poder incluir sal en sus comidas, sin embargo, no hay necesidad de ir a los extremos. En este episodio detallamos cómo y en qué reducir el consumo de sal o sodio. Hablamos de la dieta DASH y dieta mediterránea como tratamiento. Además ¿puede el paciente hipertenso consumir café, bebidas gasificadas y efervescentes?. ¿Hay alimentos capaces de bajar la presión arterial? Invitada: Lorena Saavedra, investigadora y directora de Nutrición y Dietética de la Universidad San Ignacio de Loyola.