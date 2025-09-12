Últimas Noticias
Panam Sports destaca la infraestructura de Lima de cara a los Juegos Panamericanos 2027

Así se ve la Villa Deportiva Nacional de cara a los Panamericanos 2027.
Así se ve la Villa Deportiva Nacional de cara a los Panamericanos 2027.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP conversó con Neven Ilic Álvarez, presidente de Panam Sports, quien dio cuenta de los avances hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Los Juegos Panamericanos 2027 prometen. Lima volverá a albergar el certamen y se alista una fiesta para dentro de dos años en todas sus disciplinas.

Al respecto, RPP conversó con Neven Ilic Álvarez, presidente de Panam Sports, quien destacó los avances de parte de la organización peruana de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

"A nivel infraestructura, es lo que más tranquilo nos tiene. En el 2019, visité Lima en 2017, a dos años de los Juegos. Se ha conservado una fantástica infraestructura. Es un área muy relevante y nos da tranquilidad por cómo lo han mantenido y ocupado. También los procesos, porque son grandes en términos de dimensiones. Tenemos programada una visita en noviembre como seguimiento", sostuvo Ilic a Ampliación de Noticias.

Neven Ilic dialogó sobre los Panamericanos Lima 2027.
Neven Ilic dialogó sobre los Panamericanos Lima 2027.

Panam Sports pone a Lima en lo más alto

En otro momento, explicó por qué el baloncesto no será parte de Lima 2027.

"Se debe a que la Federación Internacional (la FIBA) nos mandó una carta y decían que querían que se juegue con categorías juveniles. Eso no fue aceptado: para lo que es desarrollo, tenemos los Juegos Junior", remarcó.

Además, mostró su plena confianza en que los Juegos Panamericanos 2027 serán un triunfo para todo el país, como fueron los del 2019.

"Los Panamericanos 2019 fueron un éxito organizativo del Perú. Fue un gran trabajo, lo dejaron en alto en muchos aspectos y compararse con esa organización es algo que empezamos a ver. Tenemos toda la esperanza que ahora sean aún mejor", sostuvo.

Además, sobre el traslado de los deportistas, remarcó que "Lima es un hub muy relevante en América, por lo cual el traslado no genera ningún inconveniente".

Panamericanos
00:00 · 02:13

Tags
Juegos Panamericanos 2027 Juegos Panamericanos Juegos Panamericanos Lima 2027

