Perú en los ISA World Surfing Games 2025 EN VIVO: sigue la participación de la delegación peruana en el día 7 de competencia

Perú en los ISA World Surfing Games (WSG) 2025 EN VIVO: sigue la transmisión del día 7 de la competencia internacional de surf donde el Team Perú se encuentra entre los países candidatos a quedarse con la corona.

El evento se llevará a cabo en el Surf City El Salvador, desde las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web y el canal de YouTube del isasurf. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

El equipo peruano está conformado por Alonso Correa, Lucca Mesinas, Lucas Pérez Del Solar, Sol Aguirre, Arena Rodríguez y Daniella Rosas. Para el día 7 de competición, todos, tienen chances de seguir en carrera.

De seguir todos en carrera, sería el único, a la espera de lo que haga Estados Unidos y Australia, de tener a su team completo dentro del torneo.

¿Quiénes compiten en el team Perú en el día 7 del ISA World Surfing Games 2025?



Highlights from Day 5 at the @surfcity El Salvador ISA World Surfing Games.



Horarios del Team Perú en el día 7 del ISA World Surfing Games 2025

Lucas Pérez del Solar

Repechaje 5

Heat 2

Hora: 8:20 a.m.

*De quedar entre los dos primeros, disputará el repechaje 6 desde las 10:00 a.m.

*De quedar entre los dos primeros del repechaje 6, disputará el repechaje 7 desde la 1:40 p.m.

*De quedar entre los dos primeros del repechaje 7, disputará el repechaje 8 desde la 2:20 p.m.

Lucca Mesinas

Repechaje 8

Heat 2

Hora: 2:20 p.m.

Arena Rodríguez y Daniella Rosas

Ronda 5

Heat 1

Hora: 12:00 p.m.

¿Dónde ver al team Perú en vivo en los ISA World Surfing Games 2025?

Los ISA World Surfing Games 2025 se podrá ver EN VIVO a través de la página web y el canal de YouTube de isasurf. El minuto a minuto lo tendrá por RPP.pe.