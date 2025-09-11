Perú en los ISA World Surfing Games 2025 EN VIVO: sigue la participación de la delegación peruana en el día 7 de competencia

Sigue AQUÍ la participación peruana en los ISA World Surfing Games 2025, que ya se encuentra en su sexto día de competencia.
Perú en los ISA World Surfing Games (WSG) 2025 EN VIVO: sigue la transmisión del día 7 de la competencia internacional de surf donde el Team Perú se encuentra entre los países candidatos a quedarse con la corona.
El evento se llevará a cabo en el Surf City El Salvador, desde las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web y el canal de YouTube del isasurf. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
El equipo peruano está conformado por Alonso Correa, Lucca Mesinas, Lucas Pérez Del Solar, Sol Aguirre, Arena Rodríguez y Daniella Rosas. Para el día 7 de competición, todos, tienen chances de seguir en carrera.
De seguir todos en carrera, sería el único, a la espera de lo que haga Estados Unidos y Australia, de tener a su team completo dentro del torneo.
¿Quiénes compiten en el team Perú en el día 7 del ISA World Surfing Games 2025?
El Team Perú está conformado por Alonso Correa, Lucca Mesinas, Lucas Pérez Del Solar, Sol Aguirre, Arena Rodríguez y Daniella Rosas.
Horarios del Team Perú en el día 7 del ISA World Surfing Games 2025
Lucas Pérez del Solar
- Repechaje 5
- Heat 2
- Hora: 8:20 a.m.
*De quedar entre los dos primeros, disputará el repechaje 6 desde las 10:00 a.m.
*De quedar entre los dos primeros del repechaje 6, disputará el repechaje 7 desde la 1:40 p.m.
*De quedar entre los dos primeros del repechaje 7, disputará el repechaje 8 desde la 2:20 p.m.
Lucca Mesinas
- Repechaje 8
- Heat 2
- Hora: 2:20 p.m.
Arena Rodríguez y Daniella Rosas
- Ronda 5
- Heat 1
- Hora: 12:00 p.m.
¿Dónde ver al team Perú en vivo en los ISA World Surfing Games 2025?
Los ISA World Surfing Games 2025 se podrá ver EN VIVO a través de la página web y el canal de YouTube de isasurf. El minuto a minuto lo tendrá por RPP.pe.