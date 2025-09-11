Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Vuelven las Pumas: Universitario enfrentará a la Selección Peruana de Vóley en cuadrangular amistoso

Universitario llegó a la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2024-25
Universitario llegó a la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 | Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Universitario, bajo la dirección de Francisco Hervás, jugará la segunda edición del Atenea Open, donde también tendrá como rival a Deportivo Géminis.

En su tercer año desde el regreso a la máxima categoría, Universitario de Deportes quiere dar un paso adelante en la Liga Peruana de Vóley, luego de haber ocupado el quinto y cuarto puesto en las dos recientes temporadas

Las Pumas apuntan a pelear por el título en el nuevo curso, en el que contarán con la experiencia de Francisco Hervás en el banquillo, quien ha sido campeón con Regatas y también estuvo a cargo de la Selección Peruana.

“Para mí es un orgullo llegar a Universitario, un club con tanta historia y grandeza. Mi compromiso es trabajar intensamente para que el vóley femenino crema crezca, sea competitivo y le dé muchas alegrías a la hinchada”, dijo el estratega español en su presentación.

Mientras Universitario ya comenzó con los entrenamientos, se confirmó cuándo volverán las Pumas en acción. El elenco merengue será parte de la Copa Atenea 2025.

Universitario jugará la Copa Atenea 2025

La ‘U’ es uno de los equipos que se hará presente en el Atenea Open 2025, el cuadrangular organizado por el club Atlético Atenea como antesala al inicio de la Liga Peruana de Vóley.

El certamen se llevará a cabo del viernes 10 al domingo 12 de octubre en el coliseo del Colegio La Salle, en Breña. El equipo de la diosa griega tendrá su jornada de presentación en el evento que también contará en competencia con la Selección Peruana Sub 19 y el Deportivo Géminis.

Para el elenco rojiblanco, el cuadrangular servirá de preparación con miras a su participación en los Juegos Bolivarianos de este año en Ayacucho.

Esta será la segunda edición del Atenea Open, que la primera vez la ganó Universitario.

Las jugadoras del extranjero que se suman a las filas de la ‘U’ son la central Angélica Malinverno, la opuesta Maluh Oliveira y la central Mara Ferreira Leão, todas de nacionalidad brasileña. Elis Bento continúa en el equipo para la próxima campaña.

Universitario fue el ganador de la Copa Atenea 2024

Universitario fue el ganador de la Copa Atenea 2024Fuente: Atlético Atenea

¿Cuándo comenzará la temporada 25-25 de la Liga Peruana de Vóley?

la Federación Peruana de Vóley (FPV) busca que el inicio de la nueva temporada sea dentro de un mes. En el curso anterior, la Liga se puso en marcha en diciembre.

“Hemos tenido una reunión con los clubes y estamos haciendo una propuesta para empezar en la segunda quincena de octubre y terminar a más tardar el 30 de abril porque los cuerpos técnicos ya nos han dicho que necesitan comenzar a trabajar con selecciones”, dijo Gino Vegas, presidente de la FPV, en De Una.

La intención el posible cambio en el calendario tiene como finalidad ofrecerle más tiempo de preparación a la Selección Peruana, teniendo en cuenta que en el 2026 se disputará el Campeonato Sudamericano, clasificatorio para el Mundial 2027.

Tags
Vóley Universitario de Deportes Liga Peruana de Vóley Atlético Atenea

