Medallista panamericano Hugo Ruiz hace llamado a conductores: "Pido respeto para los ciclistas"

Panamericanos Hugo Ruiz en RPP Deportes.

El Team Perú está cumpliendo una de sus mejores actuaciones de la historia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Hasta el momento, el combinado patrio ha conseguido siete medallas de oro, y se ubica en el octavo lugar del medallero, superando a países como Argentina y Ecuador.

Uno de los atletas que logró una presea dorada fue Hugo Ruiz, quien se consagró en ciclismo en la modalidad Ómnium, quien no tuvo reparos en pedir respeto a la comunidad de ciclistas y en solicitar una ley de apoyo en ese sentido.

En entrevista en exclusiva para RPP Deportes, el medallista panamericano pidió a los conductores reflexionar y respetar a los ciclistas. Además, solicitó más ciclovías e inculcar más el deporte.

"Aprovecho la oportunidad para mandar un mensaje a toda la comunidad peruana y a los conductores para que nos respeten, porque vivimos una realidad lamentable y triste. Es muy importante inculcar una cultura del deporte", indicó en un primer momento.

"Hago ese llamado al Estado, a las autoridades para que puedan incentivar y sacar adelante una ley de resto al ciclista", complementó.

Hugo Ruiz en RPP Deportes. | Fuente: RPP

"Es un sentimiento único"

Al ser consultado sobre cómo se sintió al ganar la medalla de oro en Santiago 2023, dijo que es un sentimiento único y que es un hecho histórico, pues es el primer ciclista en ganar este tipo de medalla.

"Sí, estoy muy feliz de ser uno de los siete deportistas que ha retribuido al país una medalla de oro. Es un sentimiento único y muy contento de ello", afirmó al inicio.

"Es un hecho histórico. La verdad me siento... Sí, al principio no lo sabía, pero luego me enteré y estoy muy contento, muy feliz de formar parte de la historia del ciclismo peruano. Muy feliz de retribuir al Perú esta medalla de oro, a todos los amigos, a todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí a obtener este resultado.

Hugo Ruiz confirmó apoyo de las autoridades

Por último, indicó que sí recibe apoyo de las autoridades y espera que más empresas se sumen para lo que es su próximo sueño: clasificar a los Juegos Olímpicos.

"Sí, a mí sí. El día de... Por la madrugada me recibió el IPD, mi federación, amigos y aficionados del ciclismo en general", indicó en un primer momento.

"Claro que sí, de hecho, yo estoy apuntando a eso (Juegos Olímpicos). Ahora, para mí, se viene... Hay cuatro competencias fundamentales para poder estar en los Juegos Olímpicos, que son en Australia, en Hong Kong, en Estados Unidos y Canadá. Para ello, requiero que se me apoye mucho tanto la empresa privada como el Estado para poder llevar una ardua preparación y para poder asistir también a dichas competencias", finalizó.