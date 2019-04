Juan León participará en natación en los Juegos Parapanamericanos 2019. | Fuente: RPP | Fotógrafo: José Padilla / Joel Peralta

Imagínate que un día tu vida cambia radicalmente tras sufrir un accidente. Imagínate que un día, tras sufrir interminables operaciones, el médico te dice que para salvar tu vida te tienen que amputar una parte de tu cuerpo. Y sigues vivo, pero para sobrevivir tienes que salir a trabajar, a vender caramelos en las calles y buses porque es lo que hay. Imagínate qué pese a todas esas adversidades, alguien pone una señal de esperanza en el camino y te invita a aferrarte a ella. Esa es parte de la historia de Juan León Duran, un deportista peruano que luchará por regalarle una medalla al Perú en los Juegos Parapanamericanos 2019.

La historia de Juan León, o Juancito como pide que lo llamen, tuvo su momento más difícil cuando una noche de julio de 2014 sufrió un accidente cuando quiso realizar una fogata. Parte de su cuerpo acabó invadido por las llamas de fuego y tuvo que ser intervenido de emergencia. Pasó cuatro meses internado en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, donde fue sometido a varias operaciones.

Sin embargo, los médicos no guardaban muchas esperanzas y fueron sinceros con él: sus piernas estaban severamente afectadas por las quemaduras y era necesario amputarlas para salvar su vida. Juancito no tuvo mucho tiempo para meditarlo y se resignó a perder ambas piernas. Tenía apenas 27 años.

Juan León cuenta con el apoyo de su familia para destacar en los Parapanamericanos 2019. | Fuente: Facebook: Juan León

Asumir una nueva vida

"Al principio fue un golpe muy duro, pensé que siempre iba a ser una carga para mi familia, pensé que nunca más iba a volver a caminar. Que de un momento a otro cambie tu vida es un trauma muy fuerte, pero hay que saber superarlo", reflexionó Juan León con RPP Noticias. Y lo hizo sin rencor en su mirada, sin un tono de queja en su voz. Aceptó el golpe que le dio el destino.

Dentro de la catarata de malas noticias que era su vida en ese entonces, Juancito se sumó a un programa para jóvenes con discapacidad del Hospital Daniel Alcides Carrión donde le brindaron una prótesis para que puedan movilizarse por su cuenta. "La única condición que me dieron es que participe en terapias, y eso fue lo que hice. Un año y medio después estuve nuevamente de pie", contó.

La discapacidad física fue impedimento para que pueda conseguir un empleo formal. A Juancito no le quedó de otra que salir a las calles a trabajar como vendedor ambulante. Un buen día abordó un bus y mientras ofrecía sus caramelos, un hombre se le acercó, le hizo unas preguntas, le dejó su tarjeta y lo invitó a participar en unas clases de natación. "Pensé que me estaba bromeando, pero vio un deportista en mí. Ahí empezó a nacer todo. Meterme al agua sin piernas no fue fácil, pero comencé a mejorar mis tiempos, conseguí récord nacional en mi categoría", explica Juan León, quien puede jactarse ahora de haber ganado cuatro medallas internacionales.

Uno de esos torneos internacionales que disputó le abrió un cupo para competir en los Juegos Parapanamericanos 2019 que se desarrollará en Lima. "Es una emoción muy fuerte, es algo histórico que se realice aquí. Pero más histórico será cuando hermanos peruanos con discapacidad comiencen a ganar medallas", comenta este deportista.

Juan León ha ganado cuatro medallas internacionales, y ahora se alista para ir a una competencia en Brasil. | Fuente: Facebook: Juan León

Sus retos

Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 albergarán a 1890 para-atletas de 33 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. La competencia está llena de retos, en especial, porque estos Juegos tendrán clasificación directa a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Precisamente, Juancito trabaja para lograr su clasificación a este certamen internacional y seguir demostrando que ningún sueño es imposible.

El dramaturgo William Shakespeare decía que el "destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos". Eso parece entenderlo a la perfección el protagonista de este reportaje. "Esto es parte del destino, si el destino quiere que esté así, pues así voy a enfrentar al mundo, a mis competencias y dejar en alto el nombre de mí país", sentencia Juan León. Él encontró su destino tomando un camino que jamás imaginó, como muchas veces suele pasar en la vida.