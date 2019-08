Mario Felipa ganó una medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en lanzamiento de bala. | Fuente: RPP

Carlos Felipa se convirtió en motivo de orgullo para todos los peruanos después de ganar una medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en lanzamiento de bala. Sin embargo, esa costumbre de representar a nuestra región apareció mucho antes de convertirse en un para atleta.

En diálogo con RPP Noticias, Carlos Felipa contó acerca de sus días en el ejército peruano y reveló detalles del accidente en el VRAEM que ocasionó la pérdida de su izquierda. Incluso, mencionó que ese hecho también provocó el fallecimiento de algunos de sus compañeros con los que se encontraba en esa misión.

"En el año 2010 me encontraba realizando operaciones contrasubversivas y mi patrulla fue víctima de una emboscada terrorista. Una carga explosiva me mutiló la pierna izquierda y me lesionó parte de la derecha. Yo y mis compañeros fuimos evacuados, pero llegamos a Lima en la siguiente tarde. La pérdida de sangre perjudicó mucho la recuperación de ellos y lamentablemente fallecieron", dijo.

Por otro lado, Carlos Felipa se animó a contar cómo ha podido superar ese accidente. El para atleta destacó a la resiliencia como uno de los puntos claves para ello y el apoyo que recibió de su familia.

"La capacidad de resiliencia me ayudó a superar este momento de mi vida. Mirar que mi familia seguía mis pasos ayudó a que tenga esa fuerza de voluntad necesaria para poder ver oportunidades cuando ya no estaban. Parte de la resiliencia es querer seguir adelante y tener una nueva vida", sentenció.

Mira el video de la nota para conocer más de Carlos Felipa, atleta peruano que viene de participar en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.