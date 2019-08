Selección Peruana de Fútbol 5 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rubén Rojas

Giuseppe, el preparador físico, se para a un lado del arco. "Palo izquierdo", dice, y toca el que está a la derecha del arquero. Suena el metal. Hace lo mismo en el palo contrario. "Palo derecho", menciona, golpeando el que está a la izquierda del portero. Finalmente, se ubica en la parte central, atrás, y da una nueva señal. Todas dirigidas a quien está parado al frente, preparado para patear el penal.

"¡Golazo!", le gritan. Él, el autor de esa anotación, no ve dónde cayó la pelota, pero sabe que es gol. Lo sabe porque reconoce el sonido, y lo reconoce porque ha trabajado su audición. En Fútbol 5 es necesario no solo para diferenciar las voces de su entrenador, guía y arquero, sino también para ubicar la pelota con cascabeles y no distraerse con la bulla de construcción que los rodea en una cancha cedida por la Municipalidad de Lince.

"Desagreguemos los sonidos. Imaginemos que, en un torneo internacional, es la gente que está gritando", les dice Felipe Ramírez, el entrenador del equipo. Felipe llegó al Fútbol 5 hace dos años, cuando recién se formalizó en nuestro país. Y es ese poco tiempo el que hace que el objetivo en los Parapanamericanos Lima 2019 sea ganar experiencia.

"Estamos pronosticando cuarto lugar. Lo hemos hablado con el IPD. Si podemos escalar más, bienvenido sea, pero nuestro punto principal es tener una actuación digna. Los chicos están llevando futbol profesional recién. Les hemos cambiado el chip. Tenían concepto de que entrenar era venir a jugar su pichanguita. Han entendido la idea y responsabilidad que es estar acá", dice el DT.

Fútbol 5

El Fútbol 5 consiste en un enfrentamiento entre dos equipos de cuatro jugadores de campo, todos con discapacidad visual y antifaces, y un arquero con visión. El partido consta de dos tiempos de 20 minutos cronometrados (es decir, las pausas no cuentan dentro del tiempo), y el área de juego, de 40 metros de largo y 20 de ancho, además de estar rodeada de vallas, se divide en tres partes, todas referenciadas por guías.

En la zona defensiva, es el arquero quien da indicaciones en los primeros 12 metros. Los 16m. siguientes corresponden al entrenador, y del tercio ofensivo se encarga el guía que se ubica detrás del arquero rival. Eso para ambos equipos. Es decir, al hablar todos al mismo tiempo, la concentración es un aspecto clave.

La preselección peruana de Fútbol 5 se preparó de lunes a viernes, 15 horas semanales, para los Juegos Parapanamericanos. Y aunque cuando se realizó la nota (ver video) no había aún nómina final , Ronny Estrada ya era una de sus figuras. De hecho, lo fue desde la primera convocatoria.

A Ronny le gusta el fútbol desde niño. De pequeño, antes de perder la visión, lo seguía por televisión. "A mi papá le gusta bastante el fútbol y, junto con él, veíamos. Yo tenía baja visión en ese tiempo", contó a RPP.

Ronny perdió la visión ni bien llegó al Braille, cuando tenía entre 11 y 12 años. En ese momento, empezó a jugar. La explicación es simple: en su primer colegio le costaba porque el balón no sonaba, el juego era más rápido y muchas veces aéreo. Sin embargo, en el Braille aprendió a desarrollar el sentido auditivo. Ahora, además de ser un referente, es el capitán de la selección.

"Los muchachos estamos muy compenetrados y convencidos de que haremos un buen campeonato. Antes nos goleaban.Ahora eso se está aminorando, estamos metiendo goles. Estamos dominando y aprendiendo del futbol internacional". dijo.

Aunque Brasil es pentacampeón y Argentina bicampeón, Ronny confiaba en darle pelea a México, Costa Rica y Colombia. Y aunque con el primero cayó 1-0 en su debut, el sábado, al segundo sí le ganó por el mismo marcador, con un gol de otra de sus figuras, Brayan Bartolo.

Los trabajos

Aunque la planificación es la misma que en el fútbol convencional, la ejecución es distinta. Así lo contó Giuseppe Herrera, preprarador físico de la Selección Peruana de Fútbol 5.

"No se puede exceder en volumen de trabajo muy alto,porque puede repercutir en mareos breves. Ellos se marean muy rápido. La ejecución del movimiento es diferente porque no podemos ejemplificar la acción, tenemos que describirla. Los trabajos con chicos ciegos son en base a ángulos. No usamos conos o platos, sino palos, silbatos, voz, balón", aseguró.

Este lunes. la Selección Peruana de Fútbol 5 se enfrentará a Argentina (5:30 pm.), el 28 de agosto a Colombia (8:00pm.), y al día siguiente chocará con Brasil (5:30 pm). Todos los partidos se llevarán a cabo en Villa María del Triunfo. Aunque el reto es difícil, la actitud no se negocia. Eso lo tienen claro, y es lo que importa.