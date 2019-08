Lima 2019: conoce en qué sedes puedes comprar pases diarios para ver los Juegos Parapanamericanos

Fecha Hora Fútbol 7 Hora Fútbol 5



Sábado 24

9:30 am. Brasil vs. Perú

Venezuela vs. Argentina USA vs. Colombia 3:00 pm. Argentina vs. Costa Rica Colombia vs. Brasil México vs. Perú

Domingo 25 (agotados)

9:30 am. Perú vs. Colombia Venezuela vs. USA Brasil vs. Argentina 3:00 pm. Argentina vs. Brasil Colombia vs. México Costa Rica vs. Perú

Lunes 26

9:30 am. Argentina vs. USA Perú vs. Venezuela Brasil vs. Colombia 3:00 pm. Brasil vs. México Argentina vs. Perú Costa Rica vs. Colombia

Miércoles 28 9:30 am. Colombia vs. Venezuela Argentina vs. Perú Brasil vs. USA 3:00 pm. Argentina vs. México Brasil vs. Costa Rica Perú vs. Colombia