La Federación Peruana de Voleibol emitió un comunicado sobre los Juegos Panamericanos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) se pronunció tras las declaraciones de Karla Ortiz. La voleibolista peruana había afirmado que existieron problemas con los entrenamientos para Lima 2019 de las jugadoras.

"Primero agradezco a los colegios que nos prestaron sus canchas para que nosotras podamos entrenar. No teníamos cancha, no teníamos agua. Son cosas que en verdad al hablarlo voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero", aseguró Ortiz tras caer 3-0 ante República Dominicana en los Juegos Panamericanos.

La FPV se pronunció al respecto. "En cuanto a la selección mayor femenina, se establecieron con anticipación sus días de entrenamiento así como la gira de preparación a Europa. Sin embargo, a comienzos de año, la Comisión Organizadora de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL) nos solicita las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de la VIDENA con la finalidad de utilizar esta infraestructura para estos juegos. A cambio, ofrecieron las instalaciones del Polideportivo del Callao para los entrenamientos de las selecciones femenina y masculina", aseguró el máximo ente del voleibol peruano.

Asimismo, sobre la alimentación y estadía, la FPV aseguró que cumplió con las jugadoras. "La FPV nunca dejó de lado su responsabilidad de dotar de agua, alimentación, asistencia médica ni logística a nuestras distintas selecciones. En todo momento la FPV hizo su trabajo, tratando de brindar el bienestar y comodidad necesaria a nuestros atletas pese a las adversidades y de no contar con un lugar único para entrenar", informó la institución.

Finalmente, sobre los pagos, la FPV aseguró que se regulazarán en los siguientes días. "Los pagos se vienen efectuando de manera paulatina debido a los ajustes dispuestos para poder restablecer el orden económico. A las deportistas de la selección mayor femenina se les adeuda el mes de julio de 2019, situación que será solucionada en los próximos días", añadió.