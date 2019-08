Paula Pareto consiguió el oro en Guadalajara 2015 | Fuente: EFE

Paula Pareto derrotó en cuartos de final a la brasileña Larissa Farías en la categoría 48kg en judo, y luego perdió en la semifinal ante la cubana Vanesa Godinez. Sin embargo, no se presentó para luchar por la medalla de bronce ante la mexicana Edna Carrillo en los Juegos Panamericanos.

"Una lesión que viene de hace rato me jugó una mala pasada. Desde la primera lucha y en los últimos torneos me venia molestando un poquito, pero no tanto. Es una lesión cervical donde tengo una hernia, en 15 días compito en el Mundial deTokio y deicidí bajarme. Con un dolor en el alma decidí no luchar", declaró Paula Pareto para TyC Sports.

La judoca argentina, según declaró a Clarín, Lima 2019 sería los últimos Juegos Panamericanos en su etapa como deportista, por tal motivo esparaba despedirse con una medalla de oro.

Paula Pareto, considerada en su país como la mejor deportista mujer argentina, consiguó la presea dorada en Guadalajara 2011, y en Toronto 2015 se quedó con la medalla de plata.