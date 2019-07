Natalia Cuglievan ganó la medalla de oro en Lima 2019. | Fuente: Lima 2019

Natalia Cuglievan puso el nombre del Perú en alto. La deportista nacional de 22 años consiguió la medalla de oro en esquí acuático en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y RPP Noticias logró entrevistarla tras su competencia en Bujama.

“Esta vez no me lo esperaba para nada, porque si no me equivoco Gladys (Tejeda) y yo somos las únicas que hemos repetido medalla como en Toronto. Contenta con el récord panamericano”, declaró Cuglievan.

“Es un gran honor, estoy super contenta. Se lo dedico a todo el Perú porque siempre están apoyando y alentando en estos juegos”, agregó.

Natalia Cuglievan, que se proclama campeona en la modalidad de figura femenina, admitió que estuvo nerviosa en la competencia. “Hoy como nunca estaba demasiada nerviosa, porque tuve que sentarme con mi entrenador y tranquilizarme antes de competir”, dijo.

Cuglievan superó a la estadounidense Erika Long y la canadiense Paige Rini, que ganaron la medalla de plata y bronce, respectivamente.